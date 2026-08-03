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बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट: 'लालू प्रसाद यादव' को 81 तो 'नीतीश कुमार' को 131 वोट

प्रशांत किशोर की आंधी के सामने कोई भी प्रत्याशी टिक नहीं सका. पहले राउंड से आखिरी राउंड तक पीके धुरंधर बने रहे.

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बांकीपुर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की हार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 7:31 PM IST

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पटना: राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम कई मायनों में बेहद दिलचस्प रहा. इस चुनाव में जनसुराज के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार को बड़े अंतर से पराजित कर सीट अपने नाम कर ली. वहीं राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं.

लालू प्रसाद यादव को 81 वोट: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में इस बार कुल 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी किस्मत आजमाई. हालांकि चुनावी नतीजों के बाद सबसे अधिक चर्चा एक निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव की रही. नाम की समानता के कारण मतदान से पहले ही वे सुर्खियों में थे और मतगणना के बाद भी उनकी चर्चा जारी रही. निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव को कुल 81 वोट प्राप्त हुए.

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'लालू प्रसाद यादव' को 81 वोट (ETV Bharat)

प्रशांत किशोर को सर्वाधिक 64,151 वोट: चुनाव परिणाम के अनुसार जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर को सर्वाधिक 64,151 वोट मिले. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट प्राप्त हुए, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले. इन आंकड़ों के साथ प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में स्पष्ट बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज की.

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो बांकीपुर का यह उपचुनाव कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा था. एक ओर जनसुराज पहली बार इस सीट पर अपनी ताकत दिखाने उतरी थी तो दूसरी ओर भाजपा अपनी परंपरागत पकड़ बरकरार रखने की कोशिश में थी. वहीं राजद भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दावा कर रही थी. हालांकि मतदाताओं ने जनसुराज के पक्ष में स्पष्ट जनादेश देते हुए प्रशांत किशोर को विजयी बनाया.

नीतीश कुमार को 131 वोट: उपचुनाव के नतीजों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस बार भाजपा दूसरे स्थान पर रही, जबकि राष्ट्रीय जनता दल तीसरे स्थान पर सिमट गई. चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही. विशेष रूप से निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव का नाम मतदाताओं और राजनीतिक गलियारों में पूरे चुनाव के दौरान आकर्षण का केंद्र बना रहा. वहीं एक और नाम नीतीश कुमार की भी खूब चर्चा हुई. निर्दलीय प्रत्याशी नीतीश कुमार को 131 वोट पड़े.

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'नीतीश कुमार' को 131 वोट (ETV Bharat)

राजनीतिक सरगर्मियों को नया आयाम: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जनसुराज की इस जीत ने राज्य की राजनीतिक सरगर्मियों को नया आयाम दिया है. वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के लिए यह परिणाम कई संदेश भी छोड़ गया है.

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