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दोनों निर्दलीय MLC के खिलाफ कोर्ट जाएंगे प्रशांत किशोर, कहा- कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे

निर्दलीय एमएलसी के खिलाफ जाएंगे कोर्ट प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की ओर से विधान परिषद के सभापति से विधिसम्मत कार्रवाई का आग्रह किया गया था. अब याचिका खारिज होने की जानकारी मिली है. पार्टी इस फैसले पर विचार करेगी और जो भी कानून के मुताबिक उचित होगा, उसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. जरूरत पड़ी तो वह लोग हाई कोर्ट जाएंगे

सुरेश प्रसाद राय ने ली शपथ दरअसल, प्रशांत किशोर सोमवार को पटना में बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान जन सुराज के नवनिर्वाचित विधान पार्षद सुरेश प्रसाद राय ने भी विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली. प्रशांत किशोर ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वह बिहार की बेहतरी, अपने मतदाताओं के हित और अपने-अपने क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेंगे.

प्रशांत किशोर ने कहा, 'मैं कोई कानून का विशेषज्ञ तो हूं नहीं लेकिन प्रथम दृष्टया मुझे या बिहार में जो भी संवैधानिक प्रक्रिया को समझता है. उसको दिखा कि किस तरह आनन-फानन दो ऐसे व्यक्ति, जो निर्दलीय जीतकर आए थे. उनको भाजपा ने अपना सदस्य बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने की एक कोशिश की. ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए.'

"दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों को जिस तरह भाजपा ने शामिल कराया था, वैसे में उसके खिलाफ विधान परिषद के अध्यक्ष को आवेदन दिया गया. कुछ लोग बता रहे हैं कि उसको खारिज कर दिया गया है. आगे की कानून की प्रक्रिया का पालन जरूर करेंगे. बिल्कुल कोर्ट जाएंगे."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

'नीतीश सेतु' पर पीएम को घेरा

वहीं, 'नीतीश सेतु' के दोबारा उद्घाटन को लेकर प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जिस पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार जुलाई 2025 में ही कर चुके हैं, उसका दोबारा उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को बुलाना उचित नहीं है. दूसरे के किए हुए काम का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है. एक साल पहले उद्घाटन हो चुके पुल का दोबारा उद्घाटन करना प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करता है.

प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि नीतीश सेतु की परिकल्पना और निर्माण का श्रेय नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, क्योंकि जब इस पुल की योजना बनाई जा रही थी, उस समय न बीजेपी उनके साथ थी और न ही आरजेडी. इसके साथ ही पीके ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए. इस पुल की सोच और इसके निर्माण में नीतीश कुमार की भूमिका रही है, इसलिए उन्हें इसका श्रेय दिया जाना चाहिए.

प्रधानमंत्री के पोस्टर-बैनर फाड़ने की घटना निंदनीय

प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के कार्यक्रम के बाद बैनर और पोस्टर फाड़े जाने की घटना पर भी प्रशांत किशोर ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इस तरह की हुड़दंगई स्वीकार नहीं की जा सकती. यह घटना निंदनीय है. युवाओं को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी.

43 लाख घरों का पंचायतवार आंकड़ा सार्वजनिक हो

वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 43 लाख घर बनाए जाने के मंत्री श्रवण कुमार के दावे पर प्रशांत किशोर ने पंचायतवार आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर बिहार में 43 लाख घर बने हैं तो यह बताया जाना चाहिए कि राज्य की किस पंचायत में कितने घरों का निर्माण हुआ है. उन्होंने मंत्री से पंचायतवार विवरण देने की मांग की, ताकि इस दावे की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके.

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