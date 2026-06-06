ETV Bharat / state

'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था..' कॉक्रोच जनता पार्टी की मांग के समर्थन में उतरे प्रशांत किशोर

प.चंपारण: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर शनिवार को बगहा पहुंचे. इस दौरान कॉक्रोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर किए जा रहे प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के सवाल पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं

इस्तीफे की मांग का समर्थन: शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज यह पहले भी स्पष्ट रूप से कह चुका है कि बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं के आधार पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था.

पेपर लीक पर तंज: प्रशांत किशोर ने देश और राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है कि जब देश या बिहार में कोई प्रश्नपत्र लीक हुआ है. आज के दौर में खबर यह बिल्कुल नहीं है कि कहां पेपर लीक हुआ है, बल्कि असली खबर तो तब बनती है जब कोई परीक्षा पूरी ईमानदारी से हो जाए और उसका पेपर लीक न हो

प्रशांत किशोर का बयान (ETV Bharat)

मूल्यांकन में भारी घालमेल: उन्होंने देश की मौजूदा परीक्षा प्रणाली की कमियों को उजागर करते हुए आगे कहा कि इस बार तो खुद बारहवीं की परीक्षा के मूल्यांकन में कुछ युवाओं ने पूरी प्रक्रिया की पोल खोलकर रख दी है. युवाओं ने पूरी तरह उजागर किया है कि इसमें कितना बड़ा घालमेल चल रहा है, जहां किसी की उत्तर पुस्तिका होती है, किसी का नंबर होता है और किसी को यह तक पता नहीं है कि यह सब कौन कर रहा है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए.

"अगर मैं बिहार के नजरिए से बताऊं तो यह वही धर्मेंद्र प्रधान हैं, जिन पर बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की खरीद-फरोख्त करने और उन्हें डराने-धमकाने के बेहद गंभीर आरोप लगे थे."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला: उन्होंने पिछले चुनाव की घटनाओं को याद दिलाते हुए दावा किया कि खास तौर पर जन सुराज ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इनकी तस्वीरें भी सार्वजनिक तौर पर जारी की थीं. उन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान जन सुराज के प्रत्याशियों से गुपचुप तरीके से मिलकर उन्हें प्रभावित करने, डराने-धमकाने या फिर सीधे तौर पर खरीदने का प्रयास कर रहे थे.

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल: प्रशांत किशोर ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह के पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के शिक्षा मंत्री रहते हुए देश में शिक्षा की स्थिति कभी भी सुधरने वाली नहीं है. उन्होंने जंतर-मंतर पर डटे छात्रों को अपना खुला समर्थन देते हुए कहा कि जो बच्चे मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में हम लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं.

बगहा पहुंचे प्रशांत किशोर: दरअसल प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी पार्टी के जमीनी संगठन को पूरी तरह मजबूत करने के लिए 'बिहार नवनिर्माण अभियान' के तहत बिहार के तमाम जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं.

नेताओं से मुलाकात: वे बिहार के हर एक जिले में जमीनी स्तर पर खुद जाकर संगठन के प्रमुख नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रहे हैं. इसी क्रम में आज बगहा स्थित कमला टॉकीज श्रीवास्तव मैरिज हॉल में जन सुराज की जिला कार्यकारिणी कार्यशाला सह संगठनात्मक बैठक का भव्य आयोजन किया गया था.

संगठनात्मक बैठक: इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले की सभी सांगठनिक इकाइयों के शीर्ष पदाधिकारी और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे. जन सुराज के इस बड़े मंच से प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के भविष्य के रोडमैप और रणनीतियों को विस्तार से साझा किया.

घर-घर जाने का संकल्प: बैठक के उद्देश्य पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं आज यहां विशेष रूप से जन सुराज की जिला कार्यकारिणी की इस पहली महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए आया हूं. उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में जन सुराज के पूरे संगठन को नए सिरे से पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.

बिहार बदलने का संकल्प: पीके ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगे कहा कि आने वाले तीन से चार महीनों के भीतर हम लोग जन सुराज के मूल विचार और बिहार बदलने के इस पवित्र संकल्प को राज्य के घर-घर तक लेकर जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि जनता अब बिहार की मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरह ऊब चुकी है और विकल्प की तलाश में है.