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'7 वीं फेल बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं दुर्भाग्य है', प्रशांत किशोर का करारा हमला

अररिया : ''आपके बच्चे एमए-बीए करके मजदूर बन रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं. भाजपा के लोग सातवां फेल भी हैं तो वो आपके राजा बन रहे हैं. ये आपके वोट का कमाल है. 10 हजार रुपया मतलब साढ़े 5 रुपया डेली, मतलब साढ़े 5 रुपया में आपने अपना वोट बेचा है. आपने अपना वोट नहीं बेचा आपने अपने बच्चे का भविष्य बेचा है, रोजगार बेचा है. ऐसे में अगर गलत करोगे भाई, तो गलत ही होगा.'' यह कहना है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का.

'जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे' : सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने के फिसले पर पीके ने करारा प्रहार किया है. उन्हों तो यहां तक कहा कि कोई प्रशांत किशोर, कोई दल बिहार को नहीं सुधार सकता है. जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है.

''ज्ञान की भूमि बिहार को भाजपा ने चाल, चरित्र और चेहरे का दावा करते हुए यह पहला सौगात दिया है. ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए. हालांकि यह नई भाजपा है, जिसने साबित कर दिया कि अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

'बिहार के लोगों को गुजरात भेजा जाएगा' : प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, बिहार की सत्ता का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी. बिहार से पलायन बंद नहीं होगा. अगर बिहार के नौजवान 10 से 12 हजार रुपये में काम करने को लाखों की संख्या में उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो गुजरात में 30 लाख से ज्यादा मजदूर कहां से मिलेंगे?

''बिहार के युवा ट्रेन और बस में जानवरों की तरह बैठकर गुजरात जाएंगे. आने वाले समय में गुजरात का आदमी फैक्ट्री का मालिक बनेगा और बिहार के बच्चे मजदूरी करेंगे. यह किसी एक नेता या दल का दोष नहीं है, बल्कि हम सब दोषी हैं जो ऐसी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज