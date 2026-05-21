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आश्रम में शिफ्ट हुए प्रशांत किशोर, बोले- 'रात को ही छोड़ दिया घर अब..'

दरभंगा: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी चर्चा जोर-शोर से हो रही है. दरअसल पीके ने अपना घर छोड़ दिया है और आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं. अगले पांच सालों तक के लिए उनका ठिकाना बदल गया है. प्रशांत किशोर ने खुद इस बात की जानकारी दी है.

PK ने छोड़ा घर: लहेरियासराय स्थित पोलो ग्राउंड नेहरू स्टेडियम में आयोजित बैठक में जिले की सभी सांगठनिक इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ हुए था. तब मैंने कहा था, 6 महीने इस सरकार को समय देंगे. ताकि जिस बदलाव की आशा जनता करती है, वह हो और नहीं होगा तो जनता की आवाज बनकर उनके साथ जन सुराज के लोग खड़े होंगे.

आश्रम में शिफ्ट हुए प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"20 मई को सरकार को 6 महीने हो गए. ऐसे में मैंने कल रात (19 मई) को ही अपना निवास छोड़ दिया है और पटना आईआईटी के बगल में बने जन सुराज के नए बिहार नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट कर गया हूं. अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जन सुराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक मैं आश्रम में ही रहूंगा."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

आश्रम से ही PK करेंगे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत: इस दौरान प्रशांत किशोर ने साफ किया कि जन सुराज की राजनीतिक जमीन को आश्रम से ही मजबूती दी जाएगी. उन्होंने कहा, आश्रम से ही जन सुराज के आंदोलन और कार्यक्रमों का संचालन होगा. जहां तक सरकार की बात है तो यह स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है. आज भी बिहार की समस्याएं जहां थीं, वहीं बनी हुई हैं.