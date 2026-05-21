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आश्रम में शिफ्ट हुए प्रशांत किशोर, बोले- 'रात को ही छोड़ दिया घर अब..'

प्रशांत किशोर ने कहा, वह अपना पटना आवास छोड़ चुके हैं और अब बिहार नवनिर्माण आश्रम में ही पांच सालों तक रहेंगे. पढ़ें

Prashant Kishor shifted to Ashram
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 21, 2026 at 1:23 PM IST

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दरभंगा: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी चर्चा जोर-शोर से हो रही है. दरअसल पीके ने अपना घर छोड़ दिया है और आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं. अगले पांच सालों तक के लिए उनका ठिकाना बदल गया है. प्रशांत किशोर ने खुद इस बात की जानकारी दी है.

PK ने छोड़ा घर: लहेरियासराय स्थित पोलो ग्राउंड नेहरू स्टेडियम में आयोजित बैठक में जिले की सभी सांगठनिक इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ हुए था. तब मैंने कहा था, 6 महीने इस सरकार को समय देंगे. ताकि जिस बदलाव की आशा जनता करती है, वह हो और नहीं होगा तो जनता की आवाज बनकर उनके साथ जन सुराज के लोग खड़े होंगे.

आश्रम में शिफ्ट हुए प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

"20 मई को सरकार को 6 महीने हो गए. ऐसे में मैंने कल रात (19 मई) को ही अपना निवास छोड़ दिया है और पटना आईआईटी के बगल में बने जन सुराज के नए बिहार नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट कर गया हूं. अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जन सुराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक मैं आश्रम में ही रहूंगा."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

आश्रम से ही PK करेंगे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत: इस दौरान प्रशांत किशोर ने साफ किया कि जन सुराज की राजनीतिक जमीन को आश्रम से ही मजबूती दी जाएगी. उन्होंने कहा, आश्रम से ही जन सुराज के आंदोलन और कार्यक्रमों का संचालन होगा. जहां तक सरकार की बात है तो यह स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है. आज भी बिहार की समस्याएं जहां थीं, वहीं बनी हुई हैं.

Prashant Kishor shifted to Ashram
अब आश्रम वाली राजनीति करेंगे पीके (ETV Bharat)

CM को 25 एकड़ का बंगला भी पड़ रहा कम- PK: उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का आवास देश में सबसे बड़ा है, जो पहले से ही विशाल था और अब उसमें एक और हिस्सा जोड़ दिया गया है. पीके ने तंज कसते हुए कहा कि जहां एक ओर राज्य के करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में छोटे-छोटे कमरों में रहने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के लिए 25 एकड़ का बंगला भी कम पड़ रहा है.

Prashant Kishor shifted to Ashram
जन सुराज की जिला कार्यकारिणी कार्यशाला (ETV Bharat)

"उस बंगले का रख-रखाव का जो खर्चा है, उसी में सारा पेंशन पूरा हो जाएगा. उस बंगले में कितने एसी लगे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, जरा आरटीआई फाइल करके पूछिए. मुख्यमंत्री के बंगले के रख-रखाव का महीने का खर्च कितना है पता करिए फिर पेंशन की बात करिएगा."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज

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