अररिया में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग के द्वारा भेजे नोटिस पर कहा ,ऐसे गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं, बीजेपी ने किया पलटवार

अररिया में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग के द्वारा भेजे नोटिस पर कहा ,ऐसे गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं, बीजेपी ने किया पलटवार
अररिया के जोकीहाट में प्रशांत किशोर की रैली में उमड़ा जनसैलाब, यहां प्रशांत किशोर ने बीजेपी ,राजद,औवैसी और चुनाव आयोग पर जमकर बोला हमला
Published : October 29, 2025 at 9:42 AM IST|
Updated : October 29, 2025 at 9:53 AM IST
अररिया: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान पूरे जोर पर है. इसी कड़ी में अररिया के जोकीहाट में पूर्व सांसद सरफराज आलम और नरपतगंज में पूर्व विधायक जनार्दन यादव के पक्ष में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार रोजगार शिक्षा और पलायन पर अपना वोट करें और बिहार को बदले. उन्होंने AIMIM प्रमुख ओवैसुद्दीन पर भी तंज कसा और कहा ओवैसी हैदराबाद देखे सीमांचल देखने के लिए हम लोग हैं.
दो राज्यों के वोटर लिस्ट में नाम होने पर पीके ने कहा : हीं चुनाव आयोग के द्वारा उनका नाम दो राज्यों के वोटर लिस्ट में होने पर नोटिस भेजे जाने पर कहा कि बिहार में SIR चला कर यहां के लोगों का नाम काटकर डराने का प्रयास किया गया. 2019 से हमारा नाम मेरे पैतृक गांव कोणार में है और 2 वर्षों के लिए हम बंगाल गए थे और वहां पर मेरा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया. जब SIR किया गया तब मेरा नाम क्यों नहीं काटा गया. यह सब गीदड़ भबकी मुझे दी जा रही है और मुझे नोटिस भेजा गया है जिससे मैं डरने वाला नहीं हूं. नोटिस क्यों भेजे हो मुझे गिरफ्तार कर लो मैं बिहार में ही हूं.
VIDEO | When asked about the dual voter ID row, Jan Suraaj Party leader Prashant Kishor said, “The Election Commission’s SIR drive could not intimidate the people of Bihar, their attempts to delete voters’ names have failed...I have been a registered voter of my village, Konar,… pic.twitter.com/0hHX2T8E6K— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2025
नरपतगंज में बोले प्रशांत किशोर : जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को नरपतगंज के हाई स्कूल मैदान में बिहार बदलाव सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में यहां पहुंचे हैं.नरपतगंज की जनसभा में उमड़ी भीड़ के बीच प्रशांत किशोर ने जन सुराज के स्थानीय प्रत्याशी जनार्दन यादव के किए वोट देने की अपील की.
जनसुराज को वोट देने की अपील : नरपतगंज में प्रशांत किशोर ने वहां कि जनता से कहा कि आपने अपने यहां से भाजपा के सांसद-विधायक को 25 साल तक जिताया.लेकिन फिर भी स्थिति नहीं सुधरी है.हमारे बच्चे अभी बहुत मुश्किल से छठ पर्व में वापस घर आए हैं.अगर आपने उनके लिए वोट नहीं दिया तो वे फिर से पीठ पर बोरा रखकर वापस जाने के लिए मजबूर होंगे और अगले पांच साल तक यह स्थिति नहीं सुधरेगी.
मोदीजी को बिहार से बहुत समर्थन मिला लेकिन काम नहीं हुआ-पीके : पीके ने कहा कि मोदीजी को बिहार से बहुत समर्थन मिला लेकिन उन्होंने अपने शासन में बिहार के विकास के लिए एक भी मीटिंग की हो तो बता दीजिए.मेरा वोट भी उन्हीं को जाएगा.लालू और नीतीश ने मिलकर पिछले 35 सालों में बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाकर रख दिया है. नीतीश की सरकार 5 साल से जनता को लूट रही थी और अब महिलाओं को 10-10 हजार रूपये दे रही है.
अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए तो उनके भविष्य में उजाला होगा-पीके : आज आपके पास मौका है और विकल्प है. आज अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो अगले पांच साल फिर यह लोग आपको लूटते रहेंगे.उन्होंने आगे कहा कि नरपतगंज में दूसरी पार्टियों के लोग आकर मुस्लिम भाइयों से कहते हैं कि हमें वोट दो, हम भाजपा को हरायेंगे. लेकिन हम कहते हैं कि आप अल्लाह के बताए रास्ते पर चलिए. आपका भला ख़ुद हो जाएगा.अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए तो उनके भविष्य में उजाला होगा. लालटेन में जलते रहेंगे तो रोशनी लालूजी के घर में होती रहेगी.
प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी का पलटवार :प्रशांत किशोर के दो राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम रहने पर अररिया सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रशांत किशोर दूसरे केजरीवाल हैं ये क़ानून को मानने वाले लोग नहीं है जनता सब देख रही है भाजपा और एनडीए के राज्य में जो विकास हुआ है. जनता ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आएगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी.
ये भी पढ़ें :