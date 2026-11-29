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'दो करोड़ वोट खरीदकर बनी सरकार से तंत्र के दुरुपयोग की ही उम्मीद'- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर, जन सुराज, संयोजक ( ETV Bharat )

परिसीमन को लेकर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल