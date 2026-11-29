'दो करोड़ वोट खरीदकर बनी सरकार से तंत्र के दुरुपयोग की ही उम्मीद'- प्रशांत किशोर
परिसीमन बिल पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आशंका जताई है कि तंत्र का सरकार दुरुपयोग कर सकती है. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 29, 2026 at 10:55 AM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में जन सुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने परिसीमन, सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग और पंचायत चुनाव को लेकर अपनी बात रखी. परिसीमन के मुद्दे पर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को आशंका है कि लोकसभा सीटों की सीमाओं का दोबारा निर्धारण भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा सकता है.
परिसीमन को लेकर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
प्रशांत किशोर ने कहा कि परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया है और लोकसभा सीटों का निर्धारण इसी के तहत किया जाता है. सरकार भी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन इसके पीछे सरकार की मंशा को लेकर लोगों में भारी विरोध और आशंकाएं हैं. लोगों का मानना है कि यदि सरकार लोकसभा सीटों की सीमाओं को दोबारा निर्धारित करती है, तो इसके जरिए भाजपा को बड़ा राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है. इसी वजह से परिसीमन के मुद्दे पर विरोध देखने को मिल रहा है.
सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर भी साधा निशाना
पश्चिम चंपारण के डीएम द्वारा मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने से जुड़े सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जब मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख हैं, तो पदाधिकारी उनके साथ ही चलेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी धन और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी और सरकार में पदों पर बैठे लोगों की है.
''बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो अफसरों को उनके साथ चलना उनका काम है. ये तो सीएम और पद पर बैठे लोगों को देखना है कि सरकारी धन, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न हो. लेकिन जिस बिहार में दो करोड़ वोट खरीदकर सरकार बनी हो, सत्ता में बैठे जो लोग सरकार चला रहे हैं, वो अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसमें नई बात क्या है?''- प्रशांत किशोर, जन सुराज, संयोजक
पंचायत चुनाव में जाति-धर्म और पैसे के लालच से बचें लोग
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज की रणनीति लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने की. लोगों को समझाने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी तभी बेहतर होगी, जब वे अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे. केवल भाषण देने, सवाल उठाने और मुद्दों पर चर्चा करने से जीवन में बदलाव नहीं आएगा.
''विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं, उन्हें पंचायत चुनाव में न दोहराएं. जाति, धर्म और रुपये के लालच में वोट देने के बजाय अच्छे उम्मीदवारों को चुनें. लोग अच्छे मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद और प्रखंड प्रमुख का चुनाव करेंगे, तभी उनके जीवन में बेहतरी आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा.''- प्रशांत किशोर, जन सुराज, संयोजक
यजुआर गांव आने की बताई वजह
यजुआर पहुंचने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह एक बड़ा गांव है, लेकिन पदयात्रा और चुनाव प्रचार के दौरान वह यहां नहीं आ सके थे. अब उनकी कोशिश बिहार के उन गांवों तक पहुंचने की है, जहां पहले नहीं जा पाए थे. उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि वह गांव आएं और उनसे संवाद करें. इसी क्रम में वह शनिवार को यजुआर पहुंचे थे.
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