बिहार के अगले सीएम को लेकर प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी
जमुई में प्रशांत किशोर ने कहा कि जो गुजरात की हित में काम करेगा, वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा. आगे पढ़ें खबर
Published : March 26, 2026 at 7:45 PM IST
जमुई : बिहार के अगले सीएम को लेकर प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है. कहा है कि जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, वो गुजरात के हितों के लिए काम करेगा. बिहार के बच्चों को 10-12 हजार रूपए में काम करने के लिए ट्रेनों में भरकर गुजरात ले जाया जाएगा, क्योंकि इतनी सस्ता मजदूरी करने वाला बिहार के अलावा कहां मिलेगा?
'अगले पांच साल में बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ेगा' : नवनिर्माण अभियान के तहत जमुई पहुंचे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आपने भ्रष्ट नेताओं के हाथ में सत्ता की चाबी दी है तो बिहार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा. गलती आपसे हो गई है, पांच वर्ष इसको भुगतना पड़ेगा. मोजी जी आपको अरबा चावल खिलाएं या उसना चावल. आपके बच्चों को गुजरात में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी.
''मैं कैमरे पर कह रहा हूं, अगले पांच साल में बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा. बिहार में स्कूल नहीं सुधरेगा, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, रोजगार नहीं आने वाला है, पलायन बंद नहीं होने वाला है. जनता ने इसके लिऐ वोट ही नहीं दिया है.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज
'मैंने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी' : नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि 202 विधायकों के समर्थन के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. पीके ने कहा कि चुनाव से पहले ही मैंने कहा था कि परिणाम कुछ भी हो, लेकिन नीतीश कुमार अगले पांच वर्षों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. चुनाव के तीन महीने बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ रहा है. वे स्वेच्छा से हटें या किसी दबाव में, लेकिन उन्हें पद छोड़ना पड़ रहा है.
क्या सम्राट चौधरी बनेंगे CM? : जब प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया कि समृद्धि यात्रा के दौरान कई मंच पर नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कांधे पर हाथ रखते देखे गए हैं, इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं. इसके जवाब में पीके ने कहा कि नीतीश कुमार तो अफनी पीठ पर हाथ रख ही नहीं पा रहे, तो दूसरे के पीठ कांधे पर क्या हाथ रखेंगे और क्या कर लेंगे?
''202 विधायकों का नीतीश कुमार को समर्थन है. इसके बाद भी उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है क्यों? लोकतंत्र में जिसको 202 सीट आऐगा वो राज्यसभा जाएगा? ये जो सरकार बनी है, जो मेंडेड आया है ये नीतीश कुमार के काम को लेकर नहीं मिला है, ये 10-10 हजार रूपये में वोट खरीदकर बना है. सरकार इलेक्शन कमीशन के मदद से बनी है, केंद्र सरकार के मदद से बनी है. इसलिए अब सरकार मोदी और आमित साह चलाऐंगे.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज
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