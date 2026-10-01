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प्रशांत किशोर खुलकर बोले- 'अनंत सिंह का स्वागत है', सवाल- अब क्या करेंगे नीतीश कुमार?

'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर अनंत सिंह आगे क्या करेंगे इसपर सबगी निगाह टिकी हुई है. रिपोर्ट- वरुण ठाकुर, अविनाश कुमार.

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प्रशांत किशोर और अनंत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 4:17 PM IST

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पटना/दरभंगा : बिहार की राजनीति के केन्द्र में इन दिनों अनंत सिंह बने हुए हैं. जिस प्रकार वह खुलकर 'जेडीयू के बागी' हुए हैं, उसपर सवाल उठने लगे हैं. इसी बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है.

अनंत सिंह का स्वागत है- PK

प्रशांत किशोर गुरुवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ''जन सुराज के समर्थन में बिहार की बेहतरी और बदलाव के लिए पूरा समाज खड़ा है. अगर अनंत सिंह भी इस बदलाव के समर्थन में खड़े हैं, तो उनका स्वागत है.'' इस बयान के बाद चर्चा जोरों पर है कि क्या मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जन सुराज में शामिल होंगे?

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

अनुज सिंह के नामांकन में 'छोटे सरकार'

दरअसल, 'छोटे सरकार' के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने जेडीयू नेताओं को सीधे चुनौती दी है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के नामांकन में पहुंचकर अनंत सिंह ने अपने तेवर दिखा दिए है. वह शुरू से नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं.

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अनुज सिंह के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

नीतीश कुमार ने की बैठक

अनंत सिंह के बागी तेवर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सात सर्कुलर रोड आवास में आज हाई लेवल बैठक की है. जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उपमुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी शामिल हुए. हालांकि इस बैठक में क्या कुछ हुआ इस मामले में ना तो संजय झा ने कुछ बोला ना हीं विजेंद्र प्रसाद यादव ने. हालांकि पूरे मामले में ललन सिंह ने अब तक चुप्पी साथ रखी है. आज की बैठक के बाद यह चर्चा भी हो रही है क्या अनंत सिंह को मनाने के लिए नीतीश कुमार ललन सिंह को टास्क देंगे.

पार्टी इस मामले को देख रही है- अशोक चौधरी

हालांकि अनंत सिंह के नजदीकी माने जाने वाले खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ''पार्टी इस मामले को देख रही है. मैं बैठक में भी नहीं गया था इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूं.''

जेडीयू की हाई लेवल बैठक (ETV Bharat)

अनंत सिंह को मनाने की कोशिश हुई नाकाम

यहां यह बताना भी जरूरी है कि अनंत सिंह को पहले भी मनाने की कोशिश हुई है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विधायक दल के नेता श्रवण कुमार के साथ अनंत सिंह की बैठक भी हुई. जिसमें नीरज कुमार को भी बुलाया गया था. हालांकि अनंत सिंह नहीं माने और उसके बाद से लगातार नीरज कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं. आज अनुज सिंह के नामांकन में पहुंचकर अनंत सिंह ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं. पार्टी के नेताओं ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

5 अक्टूबर को नीरज कुमार का नामांकान

पटना स्नातक से जेडीयू और एनडीए के उम्मीदवार नीरज कुमार पांच अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे लेकिन उससे पहले जन सुराज के नॉमिनेशन में अनंत सिंह ने लाव लश्कर के साथ पहुंचकर जेडीयू खेमे में हड़कंप मचा दिया है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 88000 वोटर हैं. अनंत सिंह मोकामा से लगातार चुनाव जीते रहे हैं और एक बड़े इलाके में अनंत सिंह का प्रभाव है. इसी कारण जेडीयू नेता परेशान हैं.

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