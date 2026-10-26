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'अनंत सिंह के निष्कासन से जन सुराज का कोई लेना-देना नहीं..' प्रशांत किशोर ने बनाई दूरी या कोई रणनीति?

अनंत सिंह और प्रशांत किशोर ( ETV Bharat )

पटना/वैशाली : ''जन सुराज के समर्थन में बिहार की बेहतरी और बदलाव के लिए पूरा समाज खड़ा है. अगर अनंत सिंह भी इस बदलाव के समर्थन में खड़े हैं, तो उनका स्वागत है.'' 26 दिन पहले अनंत सिंह के समर्थन में प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया था. तब अनंत सिंह अपने करीबी और जन सुराज प्रत्याशी 'अनुज सिंह' के समर्थन में एमएलसी चुनाव के प्रचार में थे और जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर बगावत पर थे.

प्रचार में 'अनंत का वेलकम' निकाले जाने पर लेना-देना नहीं?