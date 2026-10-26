'अनंत सिंह के निष्कासन से जन सुराज का कोई लेना-देना नहीं..' प्रशांत किशोर ने बनाई दूरी या कोई रणनीति?
अनंत सिंह को लेकर प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है? कल तक जनसुराज में वेलकम था लेकिन आज लेना-देना नहीं! क्या चाहते हैं पीके? रिपोर्ट-अमरेश
Published : October 26, 2026 at 9:15 AM IST
पटना/वैशाली : ''जन सुराज के समर्थन में बिहार की बेहतरी और बदलाव के लिए पूरा समाज खड़ा है. अगर अनंत सिंह भी इस बदलाव के समर्थन में खड़े हैं, तो उनका स्वागत है.'' 26 दिन पहले अनंत सिंह के समर्थन में प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया था. तब अनंत सिंह अपने करीबी और जन सुराज प्रत्याशी 'अनुज सिंह' के समर्थन में एमएलसी चुनाव के प्रचार में थे और जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर बगावत पर थे.
प्रचार में 'अनंत का वेलकम' निकाले जाने पर लेना-देना नहीं?
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो प्रशांत किशोर कल तक अनंत सिंह के लिए पलक पांवड़े बिछाकर वेलकम कर रहे थे, जेडीयू से निकाले जाने के बाद से किनारा कर लिया? सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर को अनंत सिंह के लिए कोई हमदर्दी नहीं है? अनंत सिंह आखिर उन्ही की पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार का प्रचार करने के कारण निकाले गए हैं.
प्रशांत किशोर की अनंत सिंह को दो टूक
इस सवाल का जवाब खुद प्रशांत किशोर ने राघोपुर में दिया. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि ये कार्रवाई जेडीयू की है. जेडीयू के अंदर की है, इसमें प्रशांत किशोर का, जन सुराज का, अनंत सिंह के ऊपर की गई कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है.
"ये जेडीयू का आंतरिक मामला है. वो किसको रखते हैं किसको हटाते हैं. ये प्रचार करने का मतलब नहीं है. प्रचार तो पहले से कर रहे थे. कल ही क्यों उन्हें हटाया गया. ये तो जेडीयू के लोग ही इसपर बता सकते हैं. इससे जन सुराज का कोई लेना-देना नहीं है."- प्रशांत किशोर, संयोजक, जन सुराज
माहौल बनाने के लिए अनंत स्वीकार थे?
तो क्या पहले जो बयान प्रशांत किशोर ने दिए थे क्या वह सिर्फ अपने एमएलसी प्रत्याशी का माहौल बनाने के लिए था? पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह का अनुज के लिए प्रचार करना सुर्खियों में रहा, लेकिन अब वोटिंग खत्म हो चुकी है और मंगलवार यानी कल नतीजों का दिन है. प्रशांत किशोर ने हार-जीत को लेकर इतने दिन में नफा-नुकसान को लेकर सबकुछ जानकर ही ये कहा होगा?
अनंत सिंह के निष्कासन पर पीके का सवाल
प्रशांत किशोर ने अनंत सिंह के निष्कासन पर जरूर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह जब शुरू से ही पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे. जन सुराज के प्रत्याशी के समर्थन में जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार कर रहे थे तो तब क्यों नहीं उनपर कोई कार्रवाई की गई. उन्होंने कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए. लगे हाथ इसका जवाब भी जेडीयू नेताओं से मांग लिया.
जीत के बाद अनंत से संपर्क करेंगे पीके?
अब देखना है कि अनंत सिंह जिसका प्रचार करके जेडीयू से 6 साल के लिए बेदखल हुए, वही उनसे दूरी बनाने लगा, तो आगे कौन-कौन से सियासी मोड आते हैं. मंगलवार को नतीजे आने वाला है. अगर फैसला नीरज कुमार के खिलाफ आया यानी चाहे अनुज सिंह जीतें या फिर नीरज कुमार हारें, दोनों फैसलों का 'अनंत' असर जरूर देखने को मिलेगा. तब शायद पीके अनंत सिंह से सरोकार स्थापित करें.
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