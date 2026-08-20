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Explainer: बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर का अगला प्लान क्या है?

बांकीपुर फतह के बाद प्रशांत किशोर की नजर एमएलसी और पंचायत चुनाव पर नजर है. इसके लिए प्लान भी रेडी है. रिपोर्ट- डॉ. रंजीत कुमार

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प्रशांत किशोर का फ्यूचर प्लान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2026 at 6:00 PM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी उत्साहित है. अब टारगेट 2029 का लोकसभा चुनाव और 2030 का विधानसभा चुनाव है. हालांकि उससे पहले विधान परिषद और पंचायत चुनाव है. ऐसे में उनकी कोशिश पार्टी को पंचायत में मजबूत करने के साथ-साथ उच्च सदन में भागादारी बढ़ाने की है. इसको लेकर रणनीति भी तैयार कर ली गई है.

पंचायत चुनाव पर बड़ा फोकस: बिहार में पंचायत स्तर के चुनाव भी होने हैं. हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन जन सुराज की पहली बड़ी परीक्षा आगामी पंचायत चुनाव को माना जा रहा है. पार्टी की रणनीति सिर्फ उम्मीदवार उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला परिषद से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन खड़ा करने की है.

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बांकीपुर में जीत से बढ़ा उत्साह (ETV Bharat)

प्रशांत किशोर का लक्ष्य हर जिला परिषद में जन सुराज का चेयरमैन बनाने का है. परिसीमन की प्रक्रिया के कारण पंचायत चुनावों के कार्यक्रम में बदलाव संभव है लेकिन पार्टी ने संगठनात्मक आधार पर अभी से तैयारी तेज कर दी है.

एमएलसी चुनाव में भी ताल ठोकने की तैयारी: पंचायत चुनाव के बाद जन सुराज की नजर बिहार विधान परिषद की सीटों पर भी है. पार्टी आने वाले एमएलसी चुनावों में अपनी राजनीतिक ताकत आजमाने की तैयारी कर रही है. खास तौर पर स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाकर विधान परिषद चुनाव में उसका इस्तेमाल करने की रणनीति पर पार्टी ने काम शुरू कर दिया है.

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जन सुराज नेताओं के साथ प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

क्या है प्लान?: जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि हम लोग बिहार पर फोकस कर रहे हैं और निचले स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है. आने वाले समय में हमलोग पंचायत और विधान परिषद समेत अन्य स्थानीय चुनावों में मजबूती से भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि प्रशांत किशोर की नीतियों पर लोग भरोसा करेंगे और बांकीपुर की तरह हमारा साथ देंगे.

जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती (ETV Bharat)

"संगठन की इकाई गठित होने के बाद हम लोग पंचायत चुनाव में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे. इसके अलावे विधान परिषद चुनाव में भी पार्टी उम्मीदवार देने जा रही है. बिहार के लोगों की इच्छा है कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार राज्य में होने वाले हर स्तर के चुनाव में हिस्सा लें."- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जन सुराज पार्टी

क्या यूपी-पंजाब में भी बढ़ेगी हलचल: प्रशांत किशोर की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री को लेकर भी अटकलें तेज हैं. यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में उनकी सक्रियता की चर्चा जरूर है लेकिन फिलहाल जन सुराज का घोषित फोकस बिहार पर ही है. इसलिए यूपी-पंजाब साहित सात राज्यों में सीधे चुनाव लड़ने की रणनीति को लेकर वह जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं. अभी वह बिहार में संगठन को मजबूत करना चाहते है.

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विधान परिषद चुनाव पर नजर (ETV Bharat)

जन सुराज के लिए बांकीपुर बना प्रयोगशाला: बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने साफ संकेत दिए हैं कि अब उनका मॉडल सिर्फ भाषण और अभियान तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने विधायक बनने के बाद क्षेत्र में काम को अपनी राजनीति का आधार बनाने की बात कही है. निजी स्कूलों की फीस, रोजगार और स्थानीय समस्याओं जैसे मुद्दों को लेकर उनकी सक्रियता इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

10,000 नौकरी के दावे: बांकीपुर क्षेत्र में प्रशांत किशोर ने 10,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है और उनसे आवेदन भी लिए जा रहे हैं. इस प्रयास की खूब सराहना हो रही है. हालांकि बीजेपी और एनडीए के नेता इसे पलायन पर प्रशांत के बयानों से जोड़कर तंज भी कस रहे हैं.

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2029 और 2030 के लिए रणनीति पर काम (ETV Bharat)

पीके का संभावित मास्टरस्ट्रोक: बांकीपुर के बाद प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक 'वोट बैंक से पहले संगठन' हो सकता है. पंचायत, जिला परिषद और स्थानीय निकाय स्तर पर कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का नेटवर्क तैयार कर जन सुराज 2029 लोकसभा और आगे 2030 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जमीन मजबूत करना चाहती है.

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प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ी (ETV Bharat)

दूसरे राज्यों में कदम बढ़ाने से परहेज: आने वाले दिनों में गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों में चुनाव होने हैं. राजनीतिक दल राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी भी कर रहे हैं. जनसुराज फिलहाल बिहार की राजनीति पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहती है. प्रशांत किशोर ने बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने की रणनीति से दूरी बनाए रखने का संकेत दिया है.

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मनोज भारती और प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

बिहार से बाहर क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव?: इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी की कोई तैयारी नहीं है. हम वर्तमान में बिहार पर फोकस रखेंगे. बिहार की स्थिति ठीक होने के बाद हम दूसरे राज्यों में हिस्सा लेने को लेकर विमर्श करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं और दूसरे राज्यों में किसी भी दल को हमारा समर्थन भी नहीं मिलने जा रहा है.

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जन सुराज पार्टी के नेताओं के साथ प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि बांकीपुर की जीत को मंजिल नहीं, बल्कि जन सुराज के अगले राजनीतिक अभियान की शुरुआत भर है. वह न तो बिहार में किसी दल से गठबंधन करना चाहते हैं औैर नही बिहार से बाहर जाकर चुनाव लड़ने का जोखिम उठाना चाहते हैं. ऐसे में अब असली सवाल यही है कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने के बाद पीके क्या पूरे बिहार में तीसरा राजनीतिक विकल्प खड़ा कर पाएंंगे?

"किसी से गठबंधन न करने की रणनीति भी प्रशांत किशोर के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होगा. वह अपनी पूरी ऊर्जा बिहार में झोंकना चाहते हैं. दूसरे राज्यों में पांव पसारने से उन्हें बिहार में नुकसान हो सकता है. इस वजह से वह राज्यों के चुनाव में हिस्सा लेने से परहेज कर रहे हैं. देखा जाए तो जन सुराज के नजरिये से यह सही फैसला साबित हो सकता है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

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प्रशांत किशोर की नजर पंचायत चुनाव पर (ETV Bharat)

कब है एमएलसी चुनाव?: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो सकता है. नवंबर 2026 में कार्यकाल खत्म हो रहा है. सितंबर में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है. इन 8 में से 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट है.

किन सीटों के लिए होगा चुनाव?: जिन 8 सीटों के लिए चुनाव होगा, उनमें पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (नीरज कुमार), तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (बंशीधर बृजवासी), दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (सर्वेश कुमार), कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (एनके यादव), पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (नवल किशोर यादव), सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (आफाक अहमद), तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (संजय कुमार सिंह) और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (मदन मोहन झा) की सीट शामिल है.

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