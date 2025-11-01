ETV Bharat / state

प्रशांत किशोर के मुजफ्फरपुर रोड शो में लगे 'मुर्दाबाद' के नारे..दुलारचंद समर्थकों ने रोका PK का रास्ता

बिहार में दुलारचंद यादव हत्याकांड से उनके समर्थकों में गुस्सा है. इस गुस्से का सामना खुद प्रशांत किशोर को रोड शो के दौरान करना पड़ा-

Prashant Kishor (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read
मुजफ्फरपुर : बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच मोकामा में हुई बाहुबली और यादव महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. हत्या की इस घटना का असर अब मोकामा से बाहर निकलकर मुजफ्फरपुर तक दिखाई देने लगा है. जिले की कुढ़नी विधानसभा में शुक्रवार की शाम जनसुराज पदयात्रा और रोड शो के दौरान प्रशांत किशोर को विरोध का सामना करना पड़ा.

प्रशांत किशोर के रोड शो का विरोध : रोड शो में अचानक कुछ युवकों ने गाड़ी के आगे रास्ता रोक दिया और नारेबाजी शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर लगभग साढ़े चार मिनट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जनों युवक ‘दुलारचंद यादव अमर रहे’, ‘मोकामा का शेर अमर रहे’ और ‘प्रशांत किशोर मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाते नजर आते हैं.

पीके के रोड शो में अफरातफरी : वीडियो में देखा जा सकता है कि विरोध कर रहे लोग हाथों में पोस्टर भी लिए हुए हैं और रोड शो में चल रहे वाहन के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते हैं. इस दौरान कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई. बाद में सुरक्षा टीम ने भीड़ को हटाया और रोड शो फिर से आगे बढ़ा.

छोटे सरकार अनंत समर्थक पर आरोप : दुलारचंद यादव बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मोकामा में मृत पाए गए थे. वे जनसुराज के स्थानीय प्रचार कार्यक्रमों में शामिल होते रहे थे. घटना के बाद से ही उनके समर्थकों में रोष देखा जा रहा है. जनसुराज के मोकामा प्रत्याशी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव पर अनंत सिंह समर्थकों द्वारा हमला किया गया था. उन्होंने दावा किया कि घटना राजनीतिक रंजिश का परिणाम हो सकती है. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दुलारचंद समर्थकों की बढ़ी नाराजगी : पुलिस जांच जारी है. दूसरी ओर, इस हत्या के बाद यादव महासभा और दुलारचंद यादव के समर्थकों में नाराज़गी बढ़ी है. समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर न्याय की मांग कर रहे हैं. क्षेत्र में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं.

पीएम रिपोर्ट में अलग खुलासा : पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई. बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक पैर में लगी गोली आर-पार निकल गई थी, लेकिन ये जानलेवा नहीं था. असल मौत की वजह फेफड़े के फटने और कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर बताया गया है. लगातार बढ़ते विरोध के बीच जनसुराज की टीम ने इस घटना पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

