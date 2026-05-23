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प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे? मनोज भारती बोले- पार्टी कार्यकर्ताओं की तो यही इच्छा है

जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बांकीपुर से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं. मनोज भारती ने इसके संकेत दिए हैं. पढ़ें खबर

PRASHANT KISHOR
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2026 at 2:30 PM IST

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पटना : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की विधानसभा सीट पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर टिकी है. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी दांव खेलने की तैयारी में है. बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर खड़े हो सकते हैं, इसकी तैयारी चल रही है.

बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर सियासत : बांकीपुर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है. जो भी बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है, वह बिहार सरकार में मंत्री होता है. अतीत में भी नितिन नबीन के रूप में बांकीपुर ने प्रतिनिधि को दिया था. अब जबकि नितिन नबीन राज्यसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो वैसे स्थिति में बांकीपुर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है.

'चौंका देने वाले उम्मीदवार खड़ा करेगी जनसुराज' : भारतीय जनता पार्टी के अंदर बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए कई उम्मीदवारों के नाम सुर्खियों में है. इन सबके बीच जनसुराज पार्टी ने तमाम दावेदारों की नींद उड़ा दी है. पार्टी अध्यक्ष ने दावा किया गया है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हम मजबूत उम्मीदवार देने जा रहे हैं. उम्मीदवार ऐसा होगा कि बांकीपुर बिहार का चहेता नेता होगा.

मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज पार्टी (ETV Bharat)

मनोज भारती ने कहा कि बांकीपुर अब कोई आम सीट नहीं है. जो भी बीजेपी उम्मीदवार होंगे उसे जीत दिलाने के लिए पार्टी के नेता सभी रणनीति अपनाएंगे. ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि यहां ऐसे उम्मीदवार को जन सुराज की तरफ से उतारा जाए जिसकी पहचान जन-जन में हो.

''हम बांकीपुर विधानसभा सीट पर मजबूत उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं. हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ें. पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं की यही इच्छा है. अंतिम निर्णय तो कमेटी को लेना है.''- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज पार्टी

'योजनाओ को मूर्त रूप दिया जाना चाहिए' : जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है कि हम भले ही विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन एनडीए नेताओं ने हमार तमाम मुद्दों को लागू किया. हम चाहते हैं कि चुनाव के दौरान जो भी योजनाएं लागू हुए उसे मूर्त रूप दिया जाना चाहिए.

बांकीपुर से नितिन नबीन का गहरा नाता : दरअसल, जब से बांकीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आया तब से नितिन नबीन इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. बांकीपुर विधानसभा सीट पर नितिन नबीन ने विरोधियों को एक न चलने दी और लगातार उन्होंने बांकीपुर का प्रतिनिधित्व किया. बांकीपुर विधानसभा सीट से आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का जुड़ाव है.

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