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प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे? मनोज भारती बोले- पार्टी कार्यकर्ताओं की तो यही इच्छा है

पटना : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की विधानसभा सीट पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर टिकी है. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी दांव खेलने की तैयारी में है. बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर खड़े हो सकते हैं, इसकी तैयारी चल रही है.

बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर सियासत : बांकीपुर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है. जो भी बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है, वह बिहार सरकार में मंत्री होता है. अतीत में भी नितिन नबीन के रूप में बांकीपुर ने प्रतिनिधि को दिया था. अब जबकि नितिन नबीन राज्यसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो वैसे स्थिति में बांकीपुर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है.

'चौंका देने वाले उम्मीदवार खड़ा करेगी जनसुराज' : भारतीय जनता पार्टी के अंदर बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए कई उम्मीदवारों के नाम सुर्खियों में है. इन सबके बीच जनसुराज पार्टी ने तमाम दावेदारों की नींद उड़ा दी है. पार्टी अध्यक्ष ने दावा किया गया है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हम मजबूत उम्मीदवार देने जा रहे हैं. उम्मीदवार ऐसा होगा कि बांकीपुर बिहार का चहेता नेता होगा.

मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज पार्टी (ETV Bharat)

मनोज भारती ने कहा कि बांकीपुर अब कोई आम सीट नहीं है. जो भी बीजेपी उम्मीदवार होंगे उसे जीत दिलाने के लिए पार्टी के नेता सभी रणनीति अपनाएंगे. ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि यहां ऐसे उम्मीदवार को जन सुराज की तरफ से उतारा जाए जिसकी पहचान जन-जन में हो.