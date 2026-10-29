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प्रशांत किशोर को लगा बड़ा झटका, हार की जिम्मेदारी लेते हुए बड़े नेता ने सभी संगठनात्मक पदों से दिया इस्तीफा

प्रशांत किशोर ( ETV Bharat )

प्राथमिक सदस्यता बरकरार, संगठनात्मक पदों से हुए अलग