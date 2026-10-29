प्रशांत किशोर को लगा बड़ा झटका, हार की जिम्मेदारी लेते हुए बड़े नेता ने सभी संगठनात्मक पदों से दिया इस्तीफा
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी डॉ. दिव्या ज्योति की हार के बाद जन सुराज को बड़ा झटका लगा. रिपोर्ट- सोनू सिंह
Published : October 29, 2026 at 8:13 PM IST
नवादा : पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में जन सुराज पार्टी की प्रत्याशी डॉ. दिव्या ज्योति की हार के बाद पार्टी के नवादा जिला प्रभारी अजय कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने 29 अक्टूबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती को अपना औपचारिक त्यागपत्र सौंपा.
प्राथमिक सदस्यता बरकरार, संगठनात्मक पदों से हुए अलग
अजय कुमार ने अपने त्यागपत्र में स्पष्ट किया है कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि संगठनात्मक पदों से अलग होने के बावजूद जन सुराज पार्टी के साथ उनका जुड़ाव एक कार्यकर्ता के रूप में जारी रहेगा. जिला प्रभारी होने के नाते चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है.
नालंदा जोन के मीडिया प्रभारी की भी संभाल रहे थे जिम्मेदारी
अजय कुमार नवादा जिला प्रभारी के साथ-साथ जन सुराज के नालंदा जोन में जोनल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे. चुनाव के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही थी. चुनाव परिणाम आने के बाद उनका इस्तीफा संगठन में जवाबदेही को लेकर चर्चा का विषय बन गया है.
इस्तीफे पर पार्टी नेतृत्व के फैसले का इंतजार
अजय कुमार के इस्तीफे के बाद नवादा में जन सुराज के कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी नेतृत्व की ओर से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने अथवा उस पर किसी अन्य निर्णय को लेकर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब सबकी नजर पार्टी नेतृत्व के अगले कदम और नवादा जिले में संगठनात्मक जिम्मेदारियों में संभावित बदलाव पर है.
संजीव सिंह हुए हैं विजयी
दरअसल, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आरजेडी के डॉक्टर संजीव सिंह विजयी हुए हैं. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नवल किशोर यादव को हराया. इस चुनाव में डॉ. दिव्या ज्योति जन सुराज पार्टी की प्रत्याशी थी. वह इसमें काफी पीछे रह गए. उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा.
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