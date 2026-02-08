ETV Bharat / state

गांधी की कर्मभूमि से प्रशांत किशोर की हुंकार, पश्चिम चंपारण से किया बदलाव यात्रा का आगाज

प्रशांत किशोर ने जन सुराज के लिए बगहा से बिहार यात्रा शुरू की. संगठन मजबूत करने, जन संवाद और विकास-रोजगार के मुद्दों पर फोकस.

PRASHANT KISHOR BIHAR YATRA
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 8, 2026 at 11:08 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में मजबूत इरादों के साथ डटे हैं. प्रशांत संगठन की मजबूती के लिए एक बार फिर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और महात्मा गांधी के कर्मभूमि को उन्होंने चुना है. प्रशांत किशोर सरकार को घेरने की तैयारी भी कर रहे हैं.

बगहा से प्रशांत किशोर की बिहार यात्रा: बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है. प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं और आगामी कार्यक्रम को लेकर सक्रिय हैं. संगठन को धार देने के लिए प्रशांत एक बार फिर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी नई बिहार यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के बगहा से कर रहे हैं.

ये यात्रा है खास: सीमावर्ती इलाकों से यात्रा शुरू करने के फैसले को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, सीमावर्ती जिले लंबे समय से विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे है.

सिस्टम के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई: प्रशांत किशोर की यात्रा को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है और बगहा से प्रशांत यात्रा शुरू कर रहे हैं. बगहा पहुंचते ही प्रशांत किशोर ने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और कहा कि उनकी यात्रा का मकसद सत्ता नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार की राजनीति अब जाति और चेहरे के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी सवालों पर होनी चाहिए.

आम लोगों की सुनेंगे समस्या: यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर आम लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे इसके साथ ही प्रशांत हम लोगों की समस्यायें भी सुनेंगे.जन सुराज अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह यात्रा आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी का भी आधार बनेगी, हालांकि प्रशांत किशोर ने यात्रा का नाम “जन संवाद” बताया है.

सरकार को बेनकाब करेंगे प्रशांत: बिहार में एनडीए की सरकार ने चुनाव के दौरान लंबे चौड़े वायदे और दावे किए थे. गरीब परिवार को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरुआती दौर में ₹10000 दिए गए थे और 2 लाख देने का वादा किया गया था इसके अलावा पेंशन की राशि बढ़ाई गई थी साथ ही साथ मुफ्त बिजली की बात कही गई थी तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे.

6 जगहों पर रुकेंगे प्रशांत किशोर: प्रशांत किशोर 889 फरवरी को बगहा में रहेंगे इसके अलावा 10 फरवरी को प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण पहुंचेंगे. प्रशांत किशोर 11 फरवरी को दरभंगा में रहेंगे. प्रशांत किशोर 12 फरवरी को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे. 13 फरवरी को प्रशांत किशोर की यात्रा वैशाली पहुंचेगी. यात्रा के दौरान प्रशांत संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे.

पार्टी का नवनिर्माण: प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर बिहार के तमाम जिलों का दौरा करेंगे. जन सुराज संगठन को नए सिरे से सशक्त करने संगठनात्मक पुनर्गठन और नवनिर्माण के उद्देश्य से प्रशांत किशोर का दौरा हो रहा है.

"प्रशांत किशोर सरकार की नीतियों को लेकर भी आम लोगों से बात करेंगे जो वादे सरकार ने चुनाव के दौरान किए थे उस धरातल पर लाया जा रहा है कि नहीं इस पर भी विमर्श होगा."- मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष

ये भी पढ़ें:

भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने छोड़ा प्रशांत किशोर का साथ, जन सुराज से दिया इस्तीफा

'जल्द से जल्द JDU ज्वाइन करें..' पटना में RCP और निशांत कुमार का लगा पोस्टर

प्रशांत किशोर ने राजनीति छोड़ने की नई शर्त बताई, कहा- 'मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं'

TAGGED:

प्रशांत किशोर
BIHAR YATRA
BIHAR YATRA FROM BAGAHA
JAN SURAAJ
PRASHANT KISHOR BIHAR YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.