ETV Bharat / state

गांधी की कर्मभूमि से प्रशांत किशोर की हुंकार, पश्चिम चंपारण से किया बदलाव यात्रा का आगाज

पटना: चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में मजबूत इरादों के साथ डटे हैं. प्रशांत संगठन की मजबूती के लिए एक बार फिर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और महात्मा गांधी के कर्मभूमि को उन्होंने चुना है. प्रशांत किशोर सरकार को घेरने की तैयारी भी कर रहे हैं.

बगहा से प्रशांत किशोर की बिहार यात्रा: बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है. प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं और आगामी कार्यक्रम को लेकर सक्रिय हैं. संगठन को धार देने के लिए प्रशांत एक बार फिर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी नई बिहार यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के बगहा से कर रहे हैं.

ये यात्रा है खास: सीमावर्ती इलाकों से यात्रा शुरू करने के फैसले को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, सीमावर्ती जिले लंबे समय से विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे है.

सिस्टम के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई: प्रशांत किशोर की यात्रा को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है और बगहा से प्रशांत यात्रा शुरू कर रहे हैं. बगहा पहुंचते ही प्रशांत किशोर ने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और कहा कि उनकी यात्रा का मकसद सत्ता नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार की राजनीति अब जाति और चेहरे के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी सवालों पर होनी चाहिए.

आम लोगों की सुनेंगे समस्या: यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर आम लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे इसके साथ ही प्रशांत हम लोगों की समस्यायें भी सुनेंगे.जन सुराज अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह यात्रा आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी का भी आधार बनेगी, हालांकि प्रशांत किशोर ने यात्रा का नाम “जन संवाद” बताया है.

सरकार को बेनकाब करेंगे प्रशांत: बिहार में एनडीए की सरकार ने चुनाव के दौरान लंबे चौड़े वायदे और दावे किए थे. गरीब परिवार को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरुआती दौर में ₹10000 दिए गए थे और 2 लाख देने का वादा किया गया था इसके अलावा पेंशन की राशि बढ़ाई गई थी साथ ही साथ मुफ्त बिजली की बात कही गई थी तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे.