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प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में बिजली गुल, पॉकेटमारों ने जमकर किया हाथ साफ

औरंगाबाद में प्रशांत किशोर के कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल होने से मची अफरा-तफरी, नेताओं पर पीके ने कसे तीखे तंज. रिपोर्ट- राजेश कुमार

PRASHANT KISHOR
औरंगाबाद में प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 9:08 PM IST

3 Min Read
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औरंगाबाद: जनसुराज के नव निर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर का औरंगाबाद में गुरूवार की शाम नागरिक अभिनंदन किया गया. आयोजित समारोह में बिजली चले जाने और जेनरेटर फेल होने पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस दौरान पीके सभा छोड़कर बाहर निकल गए. हालांकि अंधेरे में तब तक पॉकेटमारों ने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हाथ साफ कर दिया.

यह कार्यक्रम नगर परिषद औरंगाबाद द्वारा नियंत्रित सम्राट अशोक सभागार में हुई. जहां प्रशांत किशोर के सम्बोधन के दौरान ही बिजली चली गई. वे काफी देर तक जेनरेटर चलने का इंतजार करते रहे लेकिन अंधेरा कायम रहा. मजबूर होकर प्रशांत किशोर को सभा बीच में ही छोड़नी पड़ी. सभा बीच में ही छोड़कर वे वापस चले गए. उनके वापस निकलते ही सभी कार्यकर्ता भी बाहर निकल गए.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

पॉकेटमारों ने किया हाथ साफ

बताया जाता है कि बिजली जाने के बाद अंधेरे में पॉकेटमार सक्रिय हो गए. बिजली गुल होने से अंधेरे का लाभ उठाते हुए पॉकेटमारों ने कई लोगों के पॉकेट साफ कर दिये. यही नहीं विधानसभा चुनाव में रफीगंज विधानसभा सीट से जनसुराज प्रत्याशी रहे विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह की महंगी मोबाइल फोन भी चोरी हो गई.

कार्यकर्ताओं और समर्थकों में निराशा

काफी देर तक जब बिजली नही आई और न ही जेनसेट स्टार्ट हुआ तो प्रशांत किशोर सम्राट अशोक हॉल से बाहर निकल गये. हॉल के बाहर निकलकर खुले में उन्होंने मीडिया से बात की. इसके बाद वहीं से वे पटना के लिए रवाना हो गये. हालांकि पीके के पूरा भाषण नहीं देने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निराशा हुई, जबकि वे प्रशांत किशोर का पूरा भाषण सुनने की उम्मीद लेकर आये थे.

''जो अधिकारी डस्टबिन घोटाले का मास्टरमाइंड है, वह तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी अपने पद पर था. मंगल पांडेय के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने पद पर था. वह अभी भी सरकार की सेवा में बहाल है. इस घोटाले पर मंगल पांडेय के साथ-साथ तेजस्वी यादव को भी सफाई देनी चाहिए, क्यों उनके कार्यकाल में इस तरह का घोटाला हुआ?''- प्रशांत किशोर, विधायक, जन सुराज

चिराग-मांझी मंत्री पद छोड़ें- PK

आरक्षण पुनरीक्षण को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच हो रहे विवाद को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि इस मामले में विवाद ना करें. सबसे पहले दोनों नेता सरकार छोड़कर बाहर आएं, फिर अपनी बात रखें. प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री, महिला से छेड़खानी के बाद दिल्ली में चप्पल से पिटाये हैं. यह बड़े शर्म की बात है कि वह अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं. लेकिन इससे भी बड़े शर्म की बात उस क्षेत्र की जनता के लिए है जिन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना है. जनता को अपने किए पर मंथन करना चाहिए.

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