'आज नीतीश कुमार का बेटा राजनीति में है', प्रशांत किशोर का तंज- खुद जीवनभर वंशवाद के खिलाफ बोले

वंशवाद के बहाने कसा तंज: जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि नीतीश कुमार जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं लेकिन आज उनका बेटा भी राजनीति में आ गया है. उन्होंने कहा कि उनका बेटा राजनीति में आएं, उससे हमें दिक्कत नहीं लेकिन बिहार के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब नेताओं को अपने बेटे के राजसिंहासन की चिंता रहती है तो आप क्यों नहीं अपने बच्चे की चिंता करते?

निशांत पर क्या बोले पीके?: प्रशांत किशोर ने कहा कि जना दल यूनाइटेड निशांत कुमार के पिता की पार्टी है. ऐसे में अगर वे राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारी ओर से उन्हें शुभकामनाएं हैं. राजनीति में आने का फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय है. राजनीति में हम उनका स्वागत करते हैं.

"निशांत अपने पिता की पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको शुभकामनाएं. नीतीश जी तो जीवनभर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे लेकिन खुद भी उसी रास्ते पर चल पड़े. यह आपके हमारे और बिहार के हर परिवार के लिए सोचने का समय है कि कोई भी नेता सफल हो या असफल हो, स्वस्थ्य हो या अस्वस्थ हो. युवा हो बुजुर्ग हो, अपने बेटा के लिए राजसिंहासन की चिंता जरूर की है."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

बिहार सरकार पर बोला हमला: प्रशांत किशोर ने भभुआ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गरीबी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि 20-21 वर्षों से सत्ता में होने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार की स्तिथि नहीं बदल पाए.

पीके ने कहा कि बिहार के बच्चे आज भी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे है. चुनाव के बाद से बिहार के 50 से ज्यादा युवकों की मौत दूसरे राज्य की फैक्ट्रियों में काम करते हुए हुई है. यहां यह चर्चा नहीं है कि किसी परिवार का बच्चा मर गया. पूर्वी चंपारण के 8 से ज्यादा लोग पटाखा फैक्ट्री में जलकर मर गए वो खबर नहीं है लेकिन हमारी चिंता यह है कि मुख्यमंत्री का बेटा राजनीति में आ रहा है.

कभी नीतीश के उत्तराधिकारी थे पीके: प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के नजदीकी हुआ करते थे. जब वह जेडीयू में शामिल हुए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने तो उनको नीतीश कुमार ने भी अपना उत्तराधिकारी बताया था. बाद में दूरियां बढ़ीं और उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली. पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पर हमलावर थे. उन्होंने दावा किया था कि जेडीयू को 25 सीट भी नहीं आएगी. साथ ही ये भी कहा था कि एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी 5 वर्षों तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर नहीं रखेगी.

