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प्रशांत किशोर का सरकार पर बड़ा हमला, परिवारवाद पर लालू-नीतीश से लेकर मांझी तक को घेरा

बेतिया: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेतिया में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के दिल्ली रवाना होने पर सवाल उठाया. कहा, इसमें नई बात क्या है? बिहार ने उसी मुजफ्फरपुर में कुछ साल पहले बड़ा कांड देखा है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे. क्या तब उन्होंने कोई बयान दिया था?

परिवारवाद पर लालू-नीतीश को घेरा: पीके ने परिवारवाद पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार जीवनभर परिवारवाद के खिलाफ भाषण देते रहे, लेकिन आज उनका बेटा स्वास्थ्य मंत्री है. उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री है, लालू प्रसाद यादव का आधा खानदान सरकार में है और जीतन राम मांझी का पूरा खानदान सरकार में बैठा है.

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

“नीतीश जीवनभर परिवारवाद पर भाषण देते रहे, लेकिन आज उनका बेटा स्वास्थ्य मंत्री है. नेता दोषी नहीं, बल्कि जनता दोषी है. अगर आप इन्हें वोट देंगे तो इनका समाज से मतलब नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता रहेगी. जब तक बिहार के लोग त्वरित लाभ का लोभ नहीं छोड़ेंगे, तब तक ठग नेता शोषण करते रहेंगे." - प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

पलायन और मजदूरों की मौत पर चुप्पी: पलायन और मजदूरों की मौत पर चुप्पी: पीके ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अब तक अलग-अलग राज्यों में 55 से अधिक बिहारी नौजवानों और मजदूरों की जान जा चुकी है. उन्होंने पूछा, 'क्या उस पर किसी ने कोई बयान दिया?'. साथ ही सैकड़ों पुलों के टूटने जैसे मुद्दों पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए.

लाल-हरे गमछे पर सरकार का बयान: प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सरकार का बयान लाल गमछे और हरे गमछे पर है, जाति-धर्म पर है, लेकिन जनता के मुद्दों पर नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार और उसमें बैठे लोगों से ज्यादा जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट नहीं दिया.