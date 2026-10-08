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'बात ज्ञानेश कुमार की नहीं...' विपक्ष के आंदोलन के बीच प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

प्रशांत कुमार का चुनाव आयोग पर हमला ( ETV Bharat )

दरभंगा: देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने दरभंगा में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं.

प्रशांत कुमार का चुनाव आयोग पर हमला