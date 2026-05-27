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जनसुराज लड़ेगी बांकीपुर उपचुनाव, प्रशांत किशोर बोले- BJP को घर में घुसकर हराएंगे

बांकीपुर सीट पर बीजेपी का दबदबा : बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की सबसे चर्चित शहरी विधानसभा सीटों में मानी जाती है. यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है. यहां से भाजपा नेता नितिन नवीन लगातार कई बार विधायक चुने गए. नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी भाजपा के बड़े नेता रहे थे और बांकीपुर की राजनीति में उनका गहरा प्रभाव था.

''सीधी चुनौती सिर्फ जन सुराज देगा, 40-45 साल से एक ही परिवार जीतता रहा, राजद-कांग्रेस कई बार हारे, जन सुराज इस बार उनके गढ़ में घुसकर भाजपा को हराया जाएगा.'' - प्रशांत किशोर, संयोजक, जनसुराज

शिवहर : प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि जन सुराज पार्टी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव मैदान में उतरेगी. शिवहर में आयोजित सभा के दौरान पीके ने कहा कि बांकीपुर में पिछले 40-45 वर्षों से एक ही परिवार और भाजपा का दबदबा रहा है, जबकि राजद और कांग्रेस कई बार चुनौती देने के बावजूद सफल नहीं हो सके. उन्होंने दावा किया कि इस बार जन सुराज भाजपा को उसके गढ़ में घुसकर हराएगी और बांकीपुर में सीधी लड़ाई जन सुराज ही देगा.

26 साल की उम्र में चुनाव में नितिन नवीन अजेय : नितिन नवीन ने पहली बार अपने पिता के निधन के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और फिर लगातार चुनाव जीतते हुए बांकीपुर सीट पर भाजपा की पकड़ मजबूत की. उन्हें संगठन और सरकार दोनों में अहम जिम्मेदारियां मिलती रहीं.

नितिन नवीन का राष्ट्रीय राजनीति तक सफर : भाजपा ने दिसंबर 2025 में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था. बाद में उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कमान सौंपी गई और वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. इसके बाद मार्च 2026 में भाजपा ने उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजा. राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय नितिन नवीन ने कहा था कि बांकीपुर की जनता के साथ उनका आत्मीय रिश्ता हमेशा बना रहेगा.

राज्यसभा सदस्य बनने के बाद दिया था इस्तीफा : राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने बांकीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसके बाद यहां उपचुनाव की स्थिति बनी. अब इसी सीट पर जन सुराज की एंट्री ने बिहार की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि भाजपा के पारंपरिक गढ़ में पहली बार जनसुराज पार्टी खुली चुनौती देती नजर आ रही है.

जन सुराज की बिहार विधानसभा चुनाव में स्थिति : विधानसभा में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी 342 सीटों में से 338 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. जिसमें कुल 1.6 मिलियन वोट यानी लगभग 16 लाख वोट मिले थे. हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी. अपने पार्टी के प्रदर्शन से सभी लोग दंग थे. ऐसे में एक बार फिर से जन सुराज पार्टी बांकीपुर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव के लिए जोर आजमाइश करने की तैयारी कर रही है.

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