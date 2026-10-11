'नीरज कुमार ने जेडीयू नेताओं के खिलाफ जो पेपर दिया.. उसे लीक कर दूंगा', प्रशांत किशोर ने दी चेतावनी
क्या प्रशांत किशोर को नीरज कुमार ही जेडीयू की 'खुफिया' जानकारी देते थे? पीके ने उनको चुप रहने की नसीहत दी है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : October 11, 2026 at 6:26 PM IST
पटना: वैसे तो 8 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं लेकिन सबसे अधिक चर्चा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है. एक तरफ जेडीयू विधायक अनंत सिंह और उनके प्रत्याशी नीरज कुमार में तलवार खिंची हुई है, वहीं दूसरी तरफ जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार हमलावर हैं. नीरज के 'बुखार छुड़ा देंगे' वाले बयान पर पीके ने पलटवार करते हुए कहा कि चुप रहिये, अन्यथा उनकी पोल खोल देंगे. वो भी पेपर लीक कर देंगे, जो उन्होंने ही जेडीयू नेताओं के खिलाफ हमें उपलब्ध कराए थे.
नीरज कुमार को प्रशांत किशोर की चेतावनी
प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार को चेतावनी दी है कि अगर वह हमारे खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो उनका पर्दाफाश कर देंगे. जन सुराज नेता ने कहा कि नीरज किस तरह पिछले एक-डेढ़ साल में हमें जेडीयू नेताओं के खिलाफ कागजात और जानकारी उपलब्ध कराए हैं, अगर ज्यादा बोलेंगे तो उनका पेपर लीक कर देंगे.
चुनाव पर ध्यान देने की दी सलाह
प्रशांत किशोर ने जेडीयू कैंडिडेट को चुप रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि नीरज कुमार के लिए अच्छा होगा कि वह चुप रहें और अपने चुनाव पर ध्यान दें. अगर उन्होंने दोबारा से हमारे खिलाफ बयानबाजी की तो उनको बेनकाब कर देंगे.
नीरज ने क्या बोला था?
असल में पिछले दिनों नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला था. उन्होंने प्रशांत की कंपनियों को लेकर सवाल उठाए थे और फिर उसके बाद बुखार छुड़ा देने की बात भी कही. वहीं, अब जन सुराज सूत्रधार ने पलटवार करते हुए कहा कि आगे अगर नीरज कुमार ने कुछ भी बयान दिया तो उन्हें जदयू के अंदर ही डिस क्रेडिट कर देंगे.
नीरज कुमार के बुखार छुड़ा देने वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने कहा, 'डॉक्टर तो वो हो नहीं सकते. वैसे भी अगर मुझे बुखार हुआ तो मैं दवा ले लूंगा. वैसे भी नीरज कुमार अब बेरोजगार होने वाले हैं.'
नीरज के खिलाफ अनंत ने खोला मोर्चा
लगातार तीन बार से विधान परिषद का चुनाव जीतने वाले नीरज कुमार इस बार 'चक्रव्यूह' में फंसते दिख रहे हैं. एक तरह उनको आरजेडी और जन सुराज पार्टी से चुनौती मिल रही है, दूसरी तरफ जेडीयू के ही विधायक अनंत सिंह ने भी मोर्चा खोल रखा है. नीतीश कुमार और ललन सिंह के समझाने के बावजदू मोकामा विधायक नीरज को हराने की अपील कर रहे हैं. वह लगातार जन सुराज कैंडिडेट अनुज सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं.
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