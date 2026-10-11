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'नीरज कुमार ने जेडीयू नेताओं के खिलाफ जो पेपर दिया.. उसे लीक कर दूंगा', प्रशांत किशोर ने दी चेतावनी

नीरज कुमार को प्रशांत किशोर की चेतावनी ( ETV Bharat )

पटना: वैसे तो 8 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं लेकिन सबसे अधिक चर्चा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है. एक तरफ जेडीयू विधायक अनंत सिंह और उनके प्रत्याशी नीरज कुमार में तलवार खिंची हुई है, वहीं दूसरी तरफ जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार हमलावर हैं. नीरज के 'बुखार छुड़ा देंगे' वाले बयान पर पीके ने पलटवार करते हुए कहा कि चुप रहिये, अन्यथा उनकी पोल खोल देंगे. वो भी पेपर लीक कर देंगे, जो उन्होंने ही जेडीयू नेताओं के खिलाफ हमें उपलब्ध कराए थे.

नीरज कुमार को प्रशांत किशोर की चेतावनी

प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार को चेतावनी दी है कि अगर वह हमारे खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो उनका पर्दाफाश कर देंगे. जन सुराज नेता ने कहा कि नीरज किस तरह पिछले एक-डेढ़ साल में हमें जेडीयू नेताओं के खिलाफ कागजात और जानकारी उपलब्ध कराए हैं, अगर ज्यादा बोलेंगे तो उनका पेपर लीक कर देंगे.