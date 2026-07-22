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हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए 'प्रसव सखी' व्यवस्था, पंजीयन, जांच और उपचार तक करेंगी सहयोग

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारी ( ETV Bharat File Photo )