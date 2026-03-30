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बहरोड़ में हनुमान जयंती पर विशाल भंडारा, जहां 50 हजार भक्तों के लिए तैयार हो रही प्रसादी

प्रसादी के लिए 75 पीपे देशी घी, 30 बोरी चीनी, 120 कट्टा आटा होगा इस्तेमाल.

Prasadi is being prepared in Behror
बहरोड़ में तैयार हो रही प्रसादी (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 1:55 PM IST

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बहरोड़: कस्बे में इस वर्ष हनुमान जयंती पर आस्था, सेवा और भक्ति का अद्भुत संगम फिर दिखेगा. पंचमुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति की ओर से 21वें साल भी विशाल भंडारा होगा. इसकी तैयारियां तेज हो गई है. इस बार लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की जा रही है.

पंचमुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष एससी गुप्ता ने बताया कि भंडारे में प्रसादी निर्माण के लिए 75 पीपे देशी घी, 30 बोरी चीनी से लड्डू तैयार किए जा रहे हैं. 120 कट्टा आटा लगेगा. 5 दिन से हलवाई प्रसादी बनाने में लगे हैं. भक्तों के लिए विशाल पांडाल लगाया जा रहा है, जहां एक साथ हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे.

हनुमान मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारी बोले... (ETV Bharat Behror)

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Panchmukhi Hanuman Temple, Behror
पंचमुखी हनुमान मंदिर, बहरोड़ (ETV Bharat Behror)

भंडारे में समिति के साथ स्थानीय लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैंं. सामाजिक संगठन, व्यापारी वर्ग और आमजन आर्थिक सहयोग देता है. हनुमान जयंती को सुबह 10 से रात 12 बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगता है. लोग भगवान हनुमान के दर्शन कर प्रसादी ग्रहण करते हैं. समिति सदस्य अमरचंद शर्मा ने बताया कि भंडारा बीते 21 साल से लगाया जा रहा है. यह धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता और भाईचारे का भी संदेश देता है. हर वर्ग के लोग बिना भेदभाव के भंडारे में शामिल होते हैं. समिति सदस्यों एवं पदाधिकारियों के अलावा अन्य संगठनों के लोगों को व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया गया है.

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PRASADI FOR 50000 DEVOTEES
HANUMAN JAYANTI IN BEHROR
पंचमुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति
21 साल से विशाल भंडारा
HANUMAN JAYANTI 2026

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