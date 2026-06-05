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प्रसाद हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द, मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 6 मरीजों की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर अग्निकांड, डॉक्टर समेत तीन गिरफ्तार: गुरुवार सुबह अस्पताल के आईसीयू में अचानक आग लग गई थी. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, देखते ही देखते धुआं और आग पूरे आईसीयू में फैल गया. उस समय वहां भर्ती गंभीर मरीजों को बाहर निकालने का पर्याप्त मौका नहीं मिल सका.

प्रसाद हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द: सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि ''अस्पताल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई, जिसके कारण यह भयावह हादसा हुआ.'' स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अस्पताल प्रबंधन और संचालक से इस मामले में कारण बताओ नोटिस (शो कॉज) भी जारी किया है.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. शहर के प्रमुख निजी अस्पतालों में शामिल प्रसाद हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है. साथ ही, सिविल सर्जन ने अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

छह मौतों के बाद हुई सख्त कार्रवाई: गुरुवार को हादसे में पांच मरीजों की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए, जिनका इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है. इस बीच, शुक्रवार को एक और मरीज ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गई.

छह मौतों के बाद हुई सख्त कार्रवाई (ETV Bharat)

मामले में अस्पताल के तीन कर्मचारी गिरफ्तार: घटना के बाद पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल के एक डॉक्टर समेत तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. अब लाइसेंस रद्द होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल संचालकों के खिलाफ आगे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

सभी निजी अस्पतालों फायर ऑडिट का निर्देश: वहीं मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. अग्निशमन विभाग के मुताबिक, अब बिहार के सभी निजी अस्पतालों को एक सप्ताह के भीतर अपने संस्थान का इलेक्ट्रिकल लोड एनालिसिस सर्टिफिकेट जमा करना होगा. साथ ही, अस्पताल प्रबंधन को यह प्रमाणित करना होगा कि उनकी बिजली व्यवस्था सुरक्षित है, कहीं ओवरलोडिंग नहीं है और शॉर्ट सर्किट जैसी कोई संभावना नहीं है.

''अधिकांश आगजनी की घटनाओं के पीछे शॉर्ट सर्किट प्रमुख कारण बनकर सामने आता है. इसलिए बिजली व्यवस्था की जांच को अनिवार्य किया जा रहा है. यदि एक सप्ताह के भीतर अस्पतालों ने यह प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.'' - शोभा अहोतकर, महानिदेशक, बिहार अग्निशमन सेवा