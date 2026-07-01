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गिरफ्तारी की लटकी तलवार तो चैंपियन ने मांगी माफी! जानिए पूरा मामला

मैंने हमेश सम्मानित अनुसूचित समाज को अपना समाज माना हैं. मैंने हमें भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया हैं. लेकिन जो घटना क्रम हुआ है, उससे जो सम्मानित अनुसूचित समाज की भावनाए आहत हुई हैं, मैं उसके बहुत-बहुत माफी चाहता हूं. आप सब से आग्रह करता हूं कि इस गलती को नजरअंदाज कर दे, जो हुआ है, वो एक दुर्घटना मात्र है. भविष्य में ऐसा नहीं होगा. -प्रणव सिंह चैंपियन, पूर्व विधायक-

इस मामले में प्रणव सिंह चैंपियन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने लक्सर कोतवाली में विरोध प्रदर्शन भी किया है. हालांकि अपने ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख प्रणव सिंह चैंपियन ने पीड़ित पक्ष से माफी मांगी है. प्रणव सिंह चैंपियन ने माफी मांगते हुए अपना वीडियो भी जारी किया है.

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक फिर चर्चाओं में हैं. करीब एक हफ्ते पहले लक्सर कोतवाली में प्रणव सिंह के खिलाफ एससी एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. प्रणव सिंह चैंपियन पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी.

क्या था पूरा मामला: दरअसल शांतरशाह गांव निवासी जोगेंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 22 जून की शाम करीब 7 बजे वह अपने बहनोई संजीव कुमार के साथ कार से लक्सर के खेड़ी लौट रहे थे. गांव के पास एक कार ने उनकी कार को ओवरटेक किया. इस दौरान कार सवार व्यक्ति ने उनकी कार को हाथ मारा. उन्होंने तब इस पर ध्यान नहीं दिया और गांव में चले गए, लेकिन अगले दिन पुलिस ने संजीव को उनके खिलाफ शिकायत होने की बात कहते हुए कोतवाली बुलाया. तब उन्हें पता चला कि वो कार प्रणव सिंह चैंपियन की है.

इसी बीच जोगेंद्र के साथी वीर सिंह ने मामले को सुलझाने के लिए प्रणव सिंह को फोन किया, लेकिन प्रणव सिंह ने संजीव को लगातार गालियां दी और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी. साथ ही संजीव घर के महिलाओं को लिए आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल किया. प्रणव सिंह चैंपियन का संजीव के साथ फोन पर बातचीत करने का वीडियो भी सामने आया था, जो काफी वायरल हुआ.

इस मामले में जब प्रणव सिंह चैंपियन से सवाल किया गया तो उन्होंने वीडियो को फेक बताया. प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया था कि जब वो लक्सर से गुजर रहे थे, तो उनकी सुरक्षा को भेदने की कोशिश की गई. इसके साथ ही उनकी गाड़ी में ट्क्कर मारी गई थी.

चैंपियन ने बताया था कि इस मामले में उनके गनर संजय चैहान की ओर से लक्सर कोतवाली में ही खेड़ी कलां गांव निवासी संजीव कुमार और चार अज्ञात लोगों पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए वाहन को टक्कर मारने और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई. पुलिस ने संजय चौहान की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया था. उस वजह से संजीव उन पर गलत आरोप लगा रहे है.

अब लगातार कई दलित संगठन और संगठनों से जुड़े नेता चैंपियन की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई लोगों ने डीएम को भी ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की. इस दौरान दलित नेता तीरथपाल रवि ने आरोप लगाया कि अक्सर पूर्व विधायक लोगों को गाली देने, डराने धमकाने और मारपीट करते रहते हैं. इस बार उन्होंने दलित समाज को टारगेट किया है, जो कि निंदनीय है. उन्हें गिरफ्तार कर खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसी बीच चैंपियन ने माफी मांगते हुए अपना वीडियो जारी कर दिया.

क्या बोले अधिकारी:

एक सप्ताह पहले का यह घटनाक्रम है, जिसमें एक ऑडियो और वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में पीड़ित की तरफ से तहरीर मिली और लक्सर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। लक्सर के सीओ इस मुकदमे की जांच कर रहे हैं। जांच में जैसे तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की लीगल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में गिरफ्तारी की मांग से जुड़े कई ज्ञापन मिले हैं, गहनता से मामले की जांच की जा रही है, जांच में जैसे एविडेंस मिलेंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. -शेखर सुयाल, एसपी देहात, हरिद्वार-

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