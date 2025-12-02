ETV Bharat / state

चैंपियन के बेटे ने थाने में दर्ज कराए बयान, पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट की बात को नकारा

देहरादून: पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट मामले में अपने बयान दर्ज कराए. दिव्य प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट की घटना को नकारा है. दिव्य प्रताप सिंह का कहना है कि हॉर्न और हूटर बजाने के बावजूद उनकी कार को साइड नहीं दी गई थी, जिसके चलते विवाद हुआ था. दिव्य प्रताप ने स्पष्ट किया कि कार में बैठी सवारी से कोई मारपीट नहीं हुई है.

दरअसल, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर आरोप है कि उन्होंने 13 नवंबर का रात को देहरादून का राजपुर रोड पर पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन से मारपीट की थी. यशोवर्धन का आरोप है कि वो अपनी कार से दिलाराम चौक से ओल्ड मसूरी रोड की तरफ अपने घर जा रहे थे. रास्ते में साइड न देने पर दिव्य प्रताप और उनकी मां के गनर कांस्टेबल राजेश सिंह ने उन्हें बुरी तरह पीटा. साथ ही उन्हें पिस्टल भी दिखाई गई.

इस मामले में यशोवर्धन ने देहरादून के राजपुर थाने में दिव्य प्रताप व गनर राजेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले के मीडिया में आने के बाद हरिद्वार पुलिस ने गनर यानी कांस्टेबल राजेश सिंह को सस्पेंड कर दिया था. साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप को मिले तीन असलहों के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे.