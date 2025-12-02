चैंपियन के बेटे ने थाने में दर्ज कराए बयान, पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट की बात को नकारा
पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट मामले में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप ने देहरादून, राजपुर थाने में दर्ज कराए बयान.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 2, 2025 at 1:14 PM IST
देहरादून: पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट मामले में अपने बयान दर्ज कराए. दिव्य प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे से मारपीट की घटना को नकारा है. दिव्य प्रताप सिंह का कहना है कि हॉर्न और हूटर बजाने के बावजूद उनकी कार को साइड नहीं दी गई थी, जिसके चलते विवाद हुआ था. दिव्य प्रताप ने स्पष्ट किया कि कार में बैठी सवारी से कोई मारपीट नहीं हुई है.
दरअसल, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर आरोप है कि उन्होंने 13 नवंबर का रात को देहरादून का राजपुर रोड पर पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन से मारपीट की थी. यशोवर्धन का आरोप है कि वो अपनी कार से दिलाराम चौक से ओल्ड मसूरी रोड की तरफ अपने घर जा रहे थे. रास्ते में साइड न देने पर दिव्य प्रताप और उनकी मां के गनर कांस्टेबल राजेश सिंह ने उन्हें बुरी तरह पीटा. साथ ही उन्हें पिस्टल भी दिखाई गई.
इस मामले में यशोवर्धन ने देहरादून के राजपुर थाने में दिव्य प्रताप व गनर राजेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले के मीडिया में आने के बाद हरिद्वार पुलिस ने गनर यानी कांस्टेबल राजेश सिंह को सस्पेंड कर दिया था. साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप को मिले तीन असलहों के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे.
इसके बाद थाना राजपुर पुलिस ने आरोपी दिव्य प्रताप सिंह को 17 नवंबर को धारा 35 (3) BNSS के अंतर्गत अपने बयान दर्ज कराने के लिए तीन दिन का समय प्रदान किया गया था, लेकिन 17 नवंबर को दिव्य प्रताप सिंह पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. हालांकि उनके वकील ने थाना राजपुर पुलिस को बताया कि दिव्य प्रताप सिंह वर्तमान में मानव रचना स्पोर्ट्स साइंस सेंटर फरीदाबाद और KSSR नई दिल्ली में इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है, जो दिनांक 18 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित है. साथ ही मानव रचना स्पोर्ट्स साइंस की तरफ से एसएसपी को संबोधित करते हुए 30 नवंबर तक का समय देने का अनुरोध पत्र विवेचक को दिया गया था.
थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दिव्य को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने 30 नवंबर तक अपनी निशानेबाजी की खेल प्रतियोगिता में व्यस्त होने की बात कही थी. अब वह थाने आकर पुलिस जांच में शामिल हो गए है. अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें---
- पूर्व CS के बेटे के साथ मारपीट मामला: चैंपियन के आरोपी बेटे पर शिकंजा, कई धाराओं में केस दर्ज, तीन दिन में रखना होगा पक्ष
- पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट, चैंपियन के बेटे और गनर पर आरोप, मुकदमा दर्ज
- चैंपियन के बेटे के तीन हथियारों के लाइसेंस निलंबित, पूर्व सीएस के बेटे से मारपीट मामले में एक्शन
- 28 चालान के बाद RTO ने चैंपियन को भेजा नोटिस, लैंड क्रूजर कार की RC हो सकती है रद्द, जानिए क्यों?
- नोटिस से डरे चैंपियन! जुर्माना भरने को हुए तैयार, परिवहन विभाग से की रिक्वेस्ट