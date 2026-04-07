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प्रमोद तिवारी बोले- मोदी सरकार के कारण खराब हुए ईरान से संबंध

इस दौरान शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला. साथ ही ईरान और अमेरिका सहित खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और तनाव के चलते बढ़ रही महंगाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

प्रमोद तिवारी, राज्यसभा सांसद (Video Credit; ETV Bharat)

प्रतापगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है. भारत में भी प्रभाव दिखने और महसूस किया जाने लगा है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ईरान से अपने संबंध खराब किए. ईरान को आशा थी कि जिस तरीके से उनके सर्वोच्च सुप्रीम लीडर की हत्या हुई थी, कम से कम उस पर श्रद्धांजलि तो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया.



सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब इस देश के विदेश मंत्री दिनेश सिंह थे, तब ईरान ने हमें अपना बीटों लगाकर हमारी विदेश नीति सकारात्मक की थी. ईरान से संबंध इसलिए बिगाड़ दिए जाएं की वहां एक धर्म विशेष के लोग रहते हैं, यह भारत के हित में नहीं है. हमें किसी के धर्म से मतलब नहीं है, भारत का हित जिसमें होता है, वह संबंध उससे बने रहे. उन्होंने यह भी कहा कि आज हमारा अच्छा समय होता तो गैस, पेट्रोल के संकट को कम किया जा सकता था. अन्य देशों की तरह हमें भी प्राथमिकता मिलती.



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