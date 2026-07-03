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संभल: श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल लोग, करोड़ों लोगों के भरोसे पर खरे नहीं उतरे: आचार्य प्रमोद कृष्णम

ट्रस्ट में शामिल लोग करोड़ों लोगों के भरोसे पर खरे नहीं उतरे ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों की निष्ठा, श्रद्धा, आस्था और समर्पण पर वह प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला सामने आने के बावजूद यदि पदाधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं, तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

आचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल लोगों की विश्वनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा, "ट्रस्ट में महत्वपूर्ण और विश्वसनीय लोग शामिल थे, लेकिन यह लोग करोड़ों लोगों के भरोसे पर खरे नहीं उतरे" आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्रस्ट में शामिल सभी लोगों से इस्तीफ़े देने और दान घोटाले की जांच CBI से कराए जाने की माँग की है.

संभल: श्री कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने श्री राम मंदिर दान घोटाले मामले पर शुक्रवार को विपक्ष पर बड़ा हमला बोला. कहा, विपक्ष को श्री राम मंदिर में श्रद्धा, आस्था और सनातन से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है.



निष्पक्ष जांच के लिए श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए. इस्तीफा देने से वे दोषी सिद्ध नहीं हो जाएंगे, बल्कि इससे निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ होगा. यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं, तो संदेह और गहरा होगा.



उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले भी कभी श्रीराम मंदिर के पक्ष में नहीं रहा. वह राम मंदिर के निर्माण का विरोध करता रहा और मंदिर बनने के बाद शिलान्यास से लेकर प्राण-प्रतिष्ठा तक हर चरण पर आपत्ति जताता रहा, लेकिन अब कथित घोटाले के कारण विपक्ष को राजनीति करने का बड़ा अवसर मिल गया है.



आचार्य ने कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था, विश्वास और सम्मान का विषय है. यदि श्रीराम जन्मभूमि परिसर में किसी प्रकार का घोटाला हुआ है, तो उसकी जांच देश की सबसे सक्षम और निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

उन्होंने कहा कि जांच का दायरा व्यापक होना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए, सनातन धर्म और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा सर्वोपरि है. ट्रस्ट बनते और बदलते रहते हैं, लेकिन धर्म और लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए, टिन्नू यादव का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति के स्तर का मामला नहीं है. इसके पीछे बड़ी ताकतें हो सकती हैं.

उन्होंने कहा कि वह अकेले नहीं हैं, बल्कि करोड़ों हिंदू और सनातनी भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो. तभी विपक्ष को राजनीति करने का अवसर नहीं मिलेगा और सत्य देश के सामने आएगा.

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