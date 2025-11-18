अंता उपचुनाव जीते प्रमोद जैन भाया ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात, दी बधाई
अंता विधानसभा उपचुनाव में जीते कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात की.
Published : November 18, 2025 at 6:27 PM IST
जयपुर: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 15000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार शाम को नई दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात की. भाया राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की. इस पर राहुल गांधी ने भाया को जीत की बधाई दी और अंता की जनता को भी धन्यवाद दिया.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि इस दौरान राहुल गांधी ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की थी. राजस्थान में संगठनात्मक कामकाज को लेकर भी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी रंधावा से फीडबैक लिया था.
SIR को लेकर हुई कार्यशाला: इससे पहले नई दिल्ली में कांग्रेस के नए भवन में मंगलवार दोपहर गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें सभी राज्यों से पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर शामिल हुए. राजस्थान से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल हुए. कार्यशाला में निर्देश दिए गए कि SIR की प्रक्रिया पर नजर रखी जाए. अब पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान आकर कांग्रेस नेताओं और बूथ लेवल एजेंट को दिशा-निर्देश देंगे.