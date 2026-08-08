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लखनऊ में खुला देश का पहला इको-एजुकेशनल हब 'प्रकृति ज्ञान धाम', विज्ञान और समाज को जोड़ेगी नई पहल

इको-एजुकेशनल हब "प्रकृति ज्ञान धाम" का उद्घाटन ( Photo Credit; ETV Bharat )

इस दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के वैज्ञानिक संस्थान अब सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि समाज की जरूरतों के हिसाब से समाधान गढ़ रहे हैं. उन्होंने इस हब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच से जोड़ा जिसमें विज्ञान, सतत विकास और जनभागीदारी को एकसाथ लाकर देश की वानस्पतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा जा रहा है.

इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य आम लोगों को पर्यावरण शिक्षा, पेड़-पौधों के संरक्षण और भारत की समृद्ध वनस्पति विरासत के प्रति जागरूक करना है. इस नए हब के खुलने से लोग प्रकृति और जैव विविधता को बेहद करीब से और आसान भाषा में समझ सकेंगे. इसलिए यह केंद्र पर्यावरण शिक्षा की दिशा में एक बड़ी सौगात माना जा रहा है.

लखनऊ: राजधानी के बन्थरा में देश का पहला इको-एजुकेशनल हब 'प्रकृति ज्ञान धाम' शुरू हो गया है. सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI) की तरफ से बनाया गया यह हब महर्षि पराशर बायोरिसोर्स सेंटर में है, जिसका शनिवार को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया.

प्रकृति ज्ञान धाम को एक जीवंत बॉटनिकल अनुभव के तौर पर विकसित किया गया है. यहां आगंतुकों के लिए भारतीय विरासत उद्यान 'पावन पथ' संकटग्रस्त और राज्यीय पौधों को समर्पित उद्यान, दुर्लभ पौधों का संग्रह, नवग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका जैसे खंड बनाए गए हैं. एक अलग बांस उद्यान भी है, जिसमें बांस की 43 प्रजातियां संरक्षित की गई हैं.

इको-एजुकेशनल हब "प्रकृति ज्ञान धाम" का उद्घाटन (Photo Credit; ETV Bharat)

मोबाइल पर मिलेगी जानकारी

संस्थान ने क्यूआर-कोड आधारित सूचना तंत्र भी लगाया है, ताकि आगंतुक अपने मोबाइल से ही पौधों से जुड़ी वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी पढ़ सकें. परिसर में प्रकृति पथ, पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन और प्रस्तावित मियावाकी शहरी वन जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, जो इसे सैर के साथ-साथ सीखने की जगह भी बनाती हैं. संस्थान के मुताबिक, आने वाले समय में यहां इंटरैक्टिव साइंस एग्जिबिशन, हर्बेरियम, लाइव प्लांट डिस्प्ले और बच्चों के लिए प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं भी जोड़ने की योजना है, जिससे यह जगह सिर्फ घूमने भर की नहीं, बल्कि सीखने और शोध से जुड़ने की भी बनेगी.

इको-एजुकेशनल हब "प्रकृति ज्ञान धाम" का उद्घाटन (Photo Credit; ETV Bharat)

छात्रों के लिए संभावनाएं

'प्रकृति ज्ञान धाम' के जरिए स्कूल-कॉलेज के छात्रों को विज्ञान से करीब से जोड़ने की तैयारी है. इंटर्नशिप, कार्यशालाएं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और सिटीजन साइंस जैसी गतिविधियों के जरिए युवाओं को शोध प्रक्रिया समझने और करियर की दिशा तय करने का मौका मिल सकता है. पौधों के संरक्षण, बीज बैंकिंग और जैव विविधता सर्वे जैसे कामों में छात्रों की भागीदारी से न सिर्फ उनका व्यावहारिक ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि संस्थान को भी जमीनी स्तर पर डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी.

इको-एजुकेशनल हब "प्रकृति ज्ञान धाम" का उद्घाटन (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक संस्थानों से पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को साथ लेकर पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों से निपटने पर जोर देने की बात कही. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार डॉ. जीएन सिंह, केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा के कुलपति डॉ. अजीत कुमार शासनी सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक, शोधकर्ता, सीएसआईआर पुष्पकृषि मिशन के लाभार्थी किसान और आमंत्रित अतिथि मौजूद रहे.

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