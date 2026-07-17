Special: डॉक्टर दंपति के बेटे ने NEET UG में किया टॉप, मोबाइल पर थी सख्त पाबंदी, हासिल की AIR 31
कोटा में हॉस्टल में रहकर तैयारी करने वाले बारां के डॉक्टर दंपति के बेटे प्रखर बंसल ने NEET में ऑल इंडिया रैंक 31 हासिल की.
Published : July 17, 2026 at 7:43 PM IST
कोटा: बारां जिले के एक डॉक्टर दंपति के बेटे प्रखर बंसल ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) में ऑल इंडिया 31वीं रैंक हासिल कर अपने माता-पिता का सपना सच कर दिखाया है. बीते दो साल से कोटा के एक हॉस्टल में अकेले रहकर तैयारी कर रहे प्रखर का लक्ष्य अब देश के प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली एम्स (AIIMS) में दाखिला लेना है. उनकी इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत के साथ-साथ मोबाइल फोन से बनाई गई एक अनुशासित दूरी भी बड़ी वजह रही. प्रखर की इच्छा दिल्ली एम्स में एडमिशन लेने की है और उसकी रैंक की बदौलत उसे दिल्ली AIIMS भी मिल जाएगा.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में प्रखर ने बताया कि पढ़ाई के समय मोबाइल के उपयोग की सख्त पाबंदी थी. मोबाइल से दूर रहने के लिए माता-पिता ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे. उसे दिन में मोबाइल केवल सुबह और शाम एक-एक घंटा ही मिलता था. इसके अलावा केवल पढ़ाई के लिए वह व्हाट्सएप का उपयोग कर सकता था, बाकी सब ऐप्स में लॉक लगा कर रखा हुआ था, जिसे उनके जानकार ही खोल सकते थे, जब भी उसे इन ऐप्स की जरूरत होती थी, मोबाइल का लॉक खुलवाता था. कुछ घंटे उपयोग के बाद वापस मोबाइल ले लिया जाता था और वैसे ही लॉक लगा दिए जाते थे.
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IIT की जगह MBBS चुनने की वजह: जब प्रखर से पूछा गया कि उन्होंने आईआईटी की जगह एमबीबीएस को क्यों चुना, तो उन्होंने बताया कि "मुझे बायोलॉजी विषय काफी अच्छा लगता था, जबकि गणित थोड़ा कठिन लगता है. इसके अलावा, मेरे माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं, जिससे मेरी रुचि बचपन से ही इस फील्ड की तरफ थी." प्रखर पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहे हैं. उन्होंने 10वीं कक्षा में 99.33 फीसदी और 12वीं कक्षा में 91.83 फीसदी अंक हासिल किए थे.
माता-पिता ने भी की थी कोटा से तैयारी: प्रखर के पिता डॉ. एसपी गुप्ता और माता डॉ. मोनिशा गुप्ता के लिए यह पल बेहद भावुक और गर्व से भरा है. डॉ. एसपी गुप्ता ने बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने भी अपने समय में कोटा से ही कोचिंग की थी. उस दौर में मेडिकल एंट्रेंस के लिए आरपीएमटी (RPMT) और सीपीएमटी (CPMT) जैसी परीक्षाएं होती थीं. उन्होंने कहा, "कोटा कोचिंग का गाइडेंस आज भी बेहतरीन है. प्रखर की इस सफलता में निजी कोचिंग संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा है."
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समय के साथ बदल गया पढ़ाई का लेवल: प्रखर की मां डॉ. मोनिशा गुप्ता का मानना है कि उनके दौर की तुलना में आज की मेडिकल प्रवेश परीक्षा का स्तर बहुत ज्यादा कठिन और ऊंचा हो चुका है. उन्होंने कहा, "आज की पढ़ाई में काफी बदलाव आ गया है. इस कठिन दौर में प्रखर ने जो मुकाम हासिल किया है, उस पर हमें गर्व है. प्रखर के पिता डॉ. एसपी गुप्ता का कहना है कि हम दोनों ही डॉक्टर थे. इंजीनियरिंग और मेडिकल दो फील्ड में स्कोप है. हम दोनों ही डॉक्टर हैं, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एमबीबीएस को ही ठीक माना. प्रखर का भी इंटरेस्ट हो गया था और कोटा कोचिंग भी नजदीक थी, इसीलिए इन्हें कोटा भेज दिया था.
वार्डन के पास रहता था मोबाइल: डॉ. मोनिशा गुप्ता ने बताया कि "प्रखर का मोबाइल हॉस्टल वार्डन के पास रहता था. मैं रेगुलर अपडेट लेती थी. क्लास जाना और वापस आने के साथ पूरी मॉनिटरिंग हम रखते थे. कब रूम में खाना पहुंच गया है, रात में जाग रहा है या सो गया. यह सब वार्डन बताते थे. मोबाइल का यूज सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ही होता था. वह केवल व्हाट्सएप का ही उपयोग करता था. सभी ऐप्स हमने लॉक करवा दी थी और इसका लॉक कोड भी इसको नहीं बताया था. मोबाइल का पासवर्ड इसके ताऊजी के पास था, वे हॉस्टल के नजदीक रहते थे तो उनसे लॉक खुलवा लेता था, फिर कुछ मिनट मोबाइल का उपयोग करके वापस देता था. इसका फिक्स टाइम मोबाइल चलाने का किया हुआ था. हमें भी कांटेक्ट करना हो तो पहले वार्डन से बात करते थे, फिर इससे बात होती थी."
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कक्षा 8 तक की छबड़ा में ही पढ़ाई: प्रखर बंसल के पिता डॉ. एसपी गुप्ता और उनकी मां डॉ. मोनिशा गुप्ता छबड़ा में ही नर्सिंग होम संचालित करते हैं. उनके पिता मूल रूप से गंगापुरसिटी के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से छबड़ा ही शिफ्ट हो गए थे, अब वहीं पर नर्सिंग होम संचालित करते हैं. प्रखर ने अपनी स्कूलिंग छबड़ा से ही की है. उसके बाद कक्षा 9वीं में उन्हें कोटा शिफ्ट कर दिया गया था. लगातार 4 साल उन्होंने कोटा में रहकर की पढ़ाई की है. हॉस्टल में ही प्रखर को रखा गया था.
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