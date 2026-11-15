बागपत में शूटर दादी की राह पर बेटियां; निशानेबाजी में आजमा रहीं दमखम
जिले का एक छोटा सा गांव कैसे बना शूटरों के लिए प्रेरणास्रोत, पढ़िए जावेद अल्वी की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 6:38 PM IST
बागपत: जिले का एक छोटा सा गांव जोहड़ी किसी पहचान का मोहताज नहीं. वजह, शूटर दादियां इसी गांव की रहने वाली हैं. प्रकाशी तोमर और दिवंगत चंद्रो तोमर की बदौलत बागपत को लोग शूटर बेटियों से जोड़कर देखते हैं. शूटर दादियों ने हाथ में पिस्टल थामी और पूरी दुनिया को ही चौंका दिया था. चंद्रो तोमर के 2021 में गुजरने के बाद अब प्रकाशी तोमर बेटियों का हौसला बढ़ाने में लगी हैं. आज बागपत में 20 से ज्यादा शूटिंग रेंज हैं, जहां बेटियों को निशानेबाजी में माहिर बनाया जा रहा है. ये बेटियां इन दादियों को ही अपना प्रेरणास्रोत मानती हैं. जिले का एक गुमनाम सा गांव बेटियों को आगे बढ़ने की रौशनी दे रहा है. इस रिपोर्ट में पढ़िए, कैसे शूटर दादियों के नक्शेकदम पर चलकर बेटियों ने नए कीर्तिमान गढ़ दिए हैं...
देवरानी-जेठानी की जोड़ी से शुरुआत
लोगों के बीच शूटर दादी (रिवॉल्वर दादी) के नाम से मशहूर प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर देवरानी-जेठानी हैं. बागपत में शूटिंग के प्रति जो क्रेज आज देखने को मिल रहा है, उसका श्रेय इन्हीं दोनों को जाता है. जब दोनों ने हाथ में पिस्टल थामीं तो यह कदम चौंकाने वाला था. लोग सवाल करते थे कि इस उम्र में क्या कोई निशानेबाजी में हूनरमंद होने की सोच सकता है? लेकिन वक्त गुजरा और शूटर दादियों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. इन्हें राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कृत भी किया गया. चंद्रो तोमर का 30 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण के बाद मेरठ में निधन हो गया था. प्रकाशी तोमर अब भी उसी जज्बे के साथ अपने सफर को जारी रखे हैं.
शूटिंग में दिक्कतें
दोनों दादियों ने गांव के साथ ही जिले को भी पहचान दिलाई. हालांकि महंगे होते उपकरणों से प्रकाशी तोमर चिंता में हैं. कहती हैं, उनके समय में 50 से 70 हजार रुपये में पिस्टल आती थी, जिससे वे अभ्यास करती थीं. आज वही पिस्टल डेढ़ लाख से ढाई लाख तक आती है. सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए इस महंगे खेल में बढ़ावा देने के लिए कार्य करें. खिलाड़ियों को मदद तो मिलती है, लेकिन मेडल जीतने के बाद. इसके अलावा जरूरी सुविधाओं को दिलाने के लिए भी कहती हैं.
दादियां बनीं प्रेरणास्रोत
जिले के एक शूटिंग रेंज में 50 से ज्यादा बेटियां निशानेबाजी का अभ्यास करती मिलीं. इनसे बात करने पर सामने आया कि इनके लिए चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर प्रेरणास्रोत हैं. कहती हैं, दादियों ने उन्हें नई दिशा दी. अगर वे इस उम्र में पिस्टल थामकर कीर्तिमान बना सकती हैं, तो वे क्यों नहीं? यही कारण है कि दोनों दादियों का नाम घर-घर में जाना जाता है.
जिले का नाम रौशन करने वालीं बेटियां
दादियों की दिखाई राह पर जिले के कई निशानेबाज अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं. दूसरी ओर सीमा तोमर और अन्नू तोमर जैसी निशानेबाजों ने बेटियों की भागीदारी को नई दिशा दी है. सीमा तोमर आईएसएसएफ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनीं हैं. इसके अलावा अखिल जैसे निशानेबाजों का भी नाम आगे आता है. इस क्रम में अनिता पूनिया पिस्टल स्पर्धा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभाग कर चुकी हैं. वहीं श्रेया नई दिल्ली में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुकी हैं. अन्य बेटियां भी नियमित अभ्यास कर प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही हैं.
कैसे अंतरराष्ट्रीय पोडियम तक पहुंचीं सीमा?
जोहड़ी गांव की ही बेटी सीमा ने निशानेबाजी में अपनी प्रतिभा का लोहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनवाया है. वह अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) विश्व कप की शॉटगन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं. मई 2010 में इंग्लैंड के डोरसेट में आयोजित ISSF विश्व कप में उन्होंने 100 में से 88 अंक हासिल कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की थी. उनकी इस कामयाबी ने भारतीय महिला निशानेबाजी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई. सीमा का निशानेबाजी का सफर वर्ष 1997 में जोहड़ी गांव की घास-फूस से बनी एक साधारण शूटिंग रेंज से शुरू हुआ था. ओमप्रकाश की बेटी सीमा ने सीमित संसाधनों के बीच अभ्यास कर कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी, जो आज भी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है. राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने करीब 15 स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए. इसके अलावा वर्ष 2004 में मलेशिया में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता. वर्ष 2006 में काठमांडू में हुए सैफ गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया.
अखिल ने बढ़ाया मान
निशानेबाज अखिल श्योराण ने बाकू में आयोजित आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप, हांगझोऊ एशियाई खेलों, चांगवोन और जकार्ता में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में पदक जीते हैं. अंगदपुर जौहड़ी गांव के किसान परिवार में जन्मे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज अखिल श्योराण को भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की चयन समिति ने अर्जुन अवॉर्ड के लिए नामित किया था. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अखिल को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया.
अभिभावकों की बदली सोच
निशानेबाजी के प्रति बेटियों का बढ़ता रुझान अभिभावकों की सोच में आए बदलाव को भी दर्शाता है. अब परिवार बेटियों को खेल में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. हालांकि, इस खेल में उपकरण, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का खर्च काफी अधिक है. ऐसे में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर सुविधाओं और आर्थिक सहायता की जरूरत है. आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट, पर्याप्त उपकरण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए मदद मिले तो जिले की बेटियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं.
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