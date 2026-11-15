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बागपत में शूटर दादी की राह पर बेटियां; निशानेबाजी में आजमा रहीं दमखम

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बागपत: जिले का एक छोटा सा गांव जोहड़ी किसी पहचान का मोहताज नहीं. वजह, शूटर दादियां इसी गांव की रहने वाली हैं. प्रकाशी तोमर और दिवंगत चंद्रो तोमर की बदौलत बागपत को लोग शूटर बेटियों से जोड़कर देखते हैं. शूटर दादियों ने हाथ में पिस्टल थामी और पूरी दुनिया को ही चौंका दिया था. चंद्रो तोमर के 2021 में गुजरने के बाद अब प्रकाशी तोमर बेटियों का हौसला बढ़ाने में लगी हैं. आज बागपत में 20 से ज्यादा शूटिंग रेंज हैं, जहां बेटियों को निशानेबाजी में माहिर बनाया जा रहा है. ये बेटियां इन दादियों को ही अपना प्रेरणास्रोत मानती हैं. जिले का एक गुमनाम सा गांव बेटियों को आगे बढ़ने की रौशनी दे रहा है. इस रिपोर्ट में पढ़िए, कैसे शूटर दादियों के नक्शेकदम पर चलकर बेटियों ने नए कीर्तिमान गढ़ दिए हैं...

शूटरों की प्रेरणास्रोत (Video Credit; ETV Bharat) देवरानी-जेठानी की जोड़ी से शुरुआत

लोगों के बीच शूटर दादी (रिवॉल्वर दादी) के नाम से मशहूर प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर देवरानी-जेठानी हैं. बागपत में शूटिंग के प्रति जो क्रेज आज देखने को मिल रहा है, उसका श्रेय इन्हीं दोनों को जाता है. जब दोनों ने हाथ में पिस्टल थामीं तो यह कदम चौंकाने वाला था. लोग सवाल करते थे कि इस उम्र में क्या कोई निशानेबाजी में हूनरमंद होने की सोच सकता है? लेकिन वक्त गुजरा और शूटर दादियों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. इन्हें राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कृत भी किया गया. चंद्रो तोमर का 30 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण के बाद मेरठ में निधन हो गया था. प्रकाशी तोमर अब भी उसी जज्बे के साथ अपने सफर को जारी रखे हैं. कौन हैं शूटर दादियां, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) शूटिंग में दिक्कतें दोनों दादियों ने गांव के साथ ही जिले को भी पहचान दिलाई. हालांकि महंगे होते उपकरणों से प्रकाशी तोमर चिंता में हैं. कहती हैं, उनके समय में 50 से 70 हजार रुपये में पिस्टल आती थी, जिससे वे अभ्यास करती थीं. आज वही पिस्टल डेढ़ लाख से ढाई लाख तक आती है. सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए इस महंगे खेल में बढ़ावा देने के लिए कार्य करें. खिलाड़ियों को मदद तो मिलती है, लेकिन मेडल जीतने के बाद. इसके अलावा जरूरी सुविधाओं को दिलाने के लिए भी कहती हैं. कहानी पर बनी फिल्म (Photo Credit; ETV Bharat) दादियां बनीं प्रेरणास्रोत जिले के एक शूटिंग रेंज में 50 से ज्यादा बेटियां निशानेबाजी का अभ्यास करती मिलीं. इनसे बात करने पर सामने आया कि इनके लिए चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर प्रेरणास्रोत हैं. कहती हैं, दादियों ने उन्हें नई दिशा दी. अगर वे इस उम्र में पिस्टल थामकर कीर्तिमान बना सकती हैं, तो वे क्यों नहीं? यही कारण है कि दोनों दादियों का नाम घर-घर में जाना जाता है. ये मिला सम्मान (Photo Credit; ETV Bharat) जिले का नाम रौशन करने वालीं बेटियां