Guru Nanak Jayanti 2026 : सीएम बोले- सिख गुरुओं ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए किया सर्वस्व अर्पित, राजनीति सत्ता नहीं सेवा का माध्यम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- श्री गुरु नानक देव जी ने अपने विचारों और शिक्षाओं से मानवता को नई दिशा देने का काम किया.
Published : November 24, 2026 at 5:28 PM IST
जयपुर: राजनीति सत्ता प्राप्त करने का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है. ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का. गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के राजापार्क स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही. साथ ही कहा कि सिख गुरुओं का त्याग, बलिदान और मानवता की सेवा का संदेश आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जब समाज में अंधकार और चुनौतियों का दौर था, तब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने विचारों और शिक्षाओं से मानवता को नई दिशा देने का काम किया. उन्होंने बिना किसी भय के सत्य का संदेश दिया. हजारों मील की कठिन यात्राओं के दौरान उनके सामने कई दुर्गम बाधाएं आईं, लेकिन वे कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे.
“वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह” आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर जयपुर के राजापार्क में आयोजित विशेष शबद कीर्तन में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की तथा उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को पावन प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। श्री गुरु नानक देव जी का संपूर्ण जीवन सेवा, समर्पण, समानता और मानवता का संदेश देता है। उनकी महान शिक्षाएं सदैव हमें प्रेम, सद्भाव और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 24, 2026
उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, एक सच्चे सेवक को अपने लक्ष्य और समाज के कल्याण के प्रति समर्पित रहना चाहिए. गुरु नानक देव जी ने ईश्वर का स्मरण करने, ईमानदारी और परिश्रम से कमाई करने तथा अपनी कमाई को जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाने का संदेश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी इन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर प्रदेश के विकास, जनसेवा और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रही है. हमारे लिए राजनीति सत्ता प्राप्त करने का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है.
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उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज को ये संदेश दिया कि ईश्वर एक है और उसकी नजर में सभी मनुष्य समान हैं. सच्चा धर्म अच्छे कर्म, ईमानदारी और मानव सेवा में निहित है. गुरुद्वारों में होने वाली लंगर सेवा समानता और सेवा भावना का अनुपम उदाहरण है. मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं के त्याग, समर्पण, साहस और बलिदान की परंपरा को नमन करते हुए कहा कि सिख गुरुओं ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया.
नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का धर्म और आस्था की स्वतंत्रता के साथ मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान अद्वितीय है. वहीं, दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन त्याग, वीरता और धर्म की रक्षा का प्रेरणादायी उदाहरण है. सिख गुरुओं का यह त्याग और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा.
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐतिहासिक निर्णय करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान है. वहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर नई पीढ़ी को उनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान से परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है.
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिख समाज के कल्याण, उत्थान और धार्मिक आस्था से जुड़े स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. जयपुर स्थित गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब और अनूपगढ़ स्थित बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विकास कार्य करवाए जा रहे हैं. साथ ही सिख समाज के विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है और इसका काम जल्द शुरू किया जाएगा. इस दौरान जयपुर महापौर सुनील कोठारी, राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह, मुख्य ग्रंथी जगजीत सिंह सहित गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे.