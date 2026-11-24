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Guru Nanak Jayanti 2026 : सीएम बोले- सिख गुरुओं ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए किया सर्वस्व अर्पित, राजनीति सत्ता नहीं सेवा का माध्यम

मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष टेका मत्था ( Source : @BhajanlalBjp )

जयपुर: राजनीति सत्ता प्राप्त करने का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है. ये कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का. गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के राजापार्क स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही. साथ ही कहा कि सिख गुरुओं का त्याग, बलिदान और मानवता की सेवा का संदेश आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि जब समाज में अंधकार और चुनौतियों का दौर था, तब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने विचारों और शिक्षाओं से मानवता को नई दिशा देने का काम किया. उन्होंने बिना किसी भय के सत्य का संदेश दिया. हजारों मील की कठिन यात्राओं के दौरान उनके सामने कई दुर्गम बाधाएं आईं, लेकिन वे कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे.