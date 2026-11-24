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गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती, धमतरी में धूमधाम से मना प्रकाश पर्व

गुरु नानक जयंती ( ETV BHARAT )

धमतरी: जिले में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती मनाई गई. इस आयोजन में सिख धर्म के सदस्यों के साथ साथ सिंधी समाज ने भी हिस्सा लिया. मंगलवार को सिंधी समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर पूरे दिन विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजन किए. आमापारा स्थित श्री पूज्य पंचायत सिंधी समाज भवन में गुरु नानक देव जी की महाआरती के बाद भव्य लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों के साथ सर्व समाज के लोगों ने भी शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की.

प्रकाश पर्व को लेकर लोगों में उत्साह प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह से ही समाज के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला. घरों और धार्मिक स्थलों में अरदास, पूजा-अर्चना और भक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए. वहीं शाम होते ही शहर की सड़कों पर भक्ति और आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला. गुरु नानक देव जी के सम्मान में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सिंधी समाज के पुरुष, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए.