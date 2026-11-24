गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती, धमतरी में धूमधाम से मना प्रकाश पर्व
धमतरी में सिंधी समाज ने प्रकाश पर्व मनाया है. भारी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 10:38 PM IST
धमतरी: जिले में सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती मनाई गई. इस आयोजन में सिख धर्म के सदस्यों के साथ साथ सिंधी समाज ने भी हिस्सा लिया. मंगलवार को सिंधी समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर पूरे दिन विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आयोजन किए. आमापारा स्थित श्री पूज्य पंचायत सिंधी समाज भवन में गुरु नानक देव जी की महाआरती के बाद भव्य लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों के साथ सर्व समाज के लोगों ने भी शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की.
प्रकाश पर्व को लेकर लोगों में उत्साह
प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह से ही समाज के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला. घरों और धार्मिक स्थलों में अरदास, पूजा-अर्चना और भक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए. वहीं शाम होते ही शहर की सड़कों पर भक्ति और आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला. गुरु नानक देव जी के सम्मान में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सिंधी समाज के पुरुष, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए.
प्रकाश पर्व पर निकाली गई शोभा यात्रा
शोभायात्रा में आकर्षक विद्युत सजावट और फूलों से सजे रथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहे. रथ में श्री गुरु नानक देव जी के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया गया था. पूरे रास्ते श्रद्धालु दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे. गुरु नानक देव जी के भजनों और धार्मिक गीतों की गूंज के बीच महिलाएं और युवतियां भक्ति में लीन होकर झूमती नजर आईं. ढोल और भक्ति संगीत के साथ निकली शोभायात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया.
शोभायात्रा का धमतरी में हुआ स्वागत
शोभायात्रा का शहर में जगह-जगह विभिन्न समाजों और सामाजिक संगठनों की ओर से स्वागत किया गया. श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर गुरु नानक देव जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की गई. जगह-जगह स्वागत और सत्कार के बीच शोभायात्रा आगे बढ़ती रही. इस दौरान सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली. प्रकाश पर्व के आयोजन में केवल सिंधी समाज ही नहीं, बल्कि अन्य समाजों के लोगों ने भी बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई.
श्री गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है. धमतरी में भी इस पर्व को लेकर समाज के लोगों में विशेष उत्साह रहता है. इसी भावना के साथ सिंधी समाज के सभी भाई अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल होते हैं- चंदू जसवानी, अध्यक्ष , सिंधी समाज
चंदू जसवानी ने बताया कि आमापारा स्थित श्री पूज्य पंचायत सिंधी समाज भवन में लंगर का आयोजन किया जाता है, जहां सभी समाज के लोग एक साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण करते हैं. इसके बाद शाम को भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है. इस आयोजन का उद्देश्य गुरु नानक देव जी के बताए सेवा, प्रेम, समानता और भाईचारे के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है.
गुरु नानक देव जी के संदेश को किया गया याद
सर्व हिंदू समाज के अध्यक्ष महेश रोहरा ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में सेवा, मानवता और समाज को जोड़ने के लिए अनेक कार्य किए. उनके विचार आज भी पूरी मानवता को सही दिशा दिखाते हैं.
गुरु नानक देव जी ने हमेशा आपसी भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम, सद्भाव और समानता के साथ जीवन जीने का संदेश दिया. उनके बताए रास्ते पर चलकर ही समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत किया जा सकता है- महेश रोहरा, अध्यक्ष , सर्व हिंदू समाज
समाज की युवतियों ने बताया कि गुरु नानक जयंती को लेकर उत्साह दीपावली के बाद से ही शुरू हो जाता है. इसके बाद रोजाना अलग-अलग धार्मिक और सामाजिक आयोजन किए जाते हैं. इन कार्यक्रमों में महिलाएं और युवतियां भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं. उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व उनके लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे समाज के एक साथ आने और खुशियां बांटने का अवसर है. शोभायात्रा के दौरान भी महिलाएं गुरु नानक देव जी के भजनों पर झूमती नजर आईं. हर साल इस पर्व को लेकर समाज में अलग ही उत्साह रहता है और सभी लोग मिलकर इसे धूमधाम से मनाते हैं.