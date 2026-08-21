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BJP पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का सपा पर हमला; कहा- PDA मतलब 'पैसा दोनों तरफ से आए'

उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह अखिलेश का पश्चाताप है, जो उन्होंने सपा का नाम छुपाकर पीडीए किया.

BJP पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर किया हमला.
BJP पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर किया हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 7:34 AM IST

3 Min Read
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बाराबंकी: यूपी विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, राजनैतिक दलों की बयानबाजी भी गरमाने लगी है. अब भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने सपा के PDA का नया मतलब बताया है. उन्होंने कहा कि PDA यानी पैसा दोनों तरफ से आए.

बीजेपी नेता प्रकाश पाल दो दिन पहले जमीनी विवाद में हुए हत्याकांड में मृतक परिवार का हाल जानने बाराबंकी पहुंचे थे. बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के रेवती पुरवा गांव में मंगलवार शाम को जमीनी विवाद में गांव के हंसराज वर्मा की हत्या कर दी गई थी.

भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल और क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी गुरुवार को पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी हरसंभव मदद करने का वादा किया.

गांव से लौटकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अति निर्धन परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मामूली विवाद में जघन्य हत्या होना दुख की बात है. उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस हत्याकांड पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दुख जताया है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बीमारी की वजह से दिल्ली में हैं. उनके निर्देश पर वह पीड़ित परिवार का हाल जानने आए हैं.

उन्होंने कहा पीड़ित परिवार से बात करने पर मालूम हुआ कि अति निर्धन परिवार के मुखिया हंसराज वर्मा की निर्मम हत्या के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नही है. परिवार के पास मात्र चार बिस्वा भूमि है.

मृतक हंसराज की बच्चियों की पढ़ाई सहित अन्य सभी जरूरतों को हम पूरा करेंगे. उन्होंने बताया कि पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को एक लाख रुपए की मदद की गई है. स्वस्थ होने पर प्रदेश अध्यक्ष भी परिवार की सुध लेने पहुंचेंगे.

उन्होंने बताया कि हत्याकांड में शामिल रहे पांच आरोपियों में से चार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला.

उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि यह अखिलेश का पश्चाताप है, जो उन्होंने सपा का नाम छुपाकर पीडीए किया. उन्होंने कहा कि जब सपा का ब्रांड बदनाम हो चुका तो उन्होंने पीडीए कहना शुरू कर दिया.

प्रकाश पाल ने कहा कि चार बार सत्ता में रहने वाली समाजवादी पार्टी अब बदनाम हो चुकी है. इसलिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता के बीच पीडीए का चेहरा लेकर प्रचार कर रहे हैं.

इस दौरान उन्होंने पीडीए पर कटाक्ष करते हुए इसकी नई परिभाषा गढ़ डाली. प्रकाश पाल ने कहा कि पीडीए का मतलब पीछे के दरवाजे से आने की फिराक या फिर पैसे दोनों तरफ से आएं जैसी कई परिभाषाएं बताकर पीडीए पर हमला बोला.

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