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BJP पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का सपा पर हमला; कहा- PDA मतलब 'पैसा दोनों तरफ से आए'

BJP पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर किया हमला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बाराबंकी: यूपी विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, राजनैतिक दलों की बयानबाजी भी गरमाने लगी है. अब भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने सपा के PDA का नया मतलब बताया है. उन्होंने कहा कि PDA यानी पैसा दोनों तरफ से आए.

बीजेपी नेता प्रकाश पाल दो दिन पहले जमीनी विवाद में हुए हत्याकांड में मृतक परिवार का हाल जानने बाराबंकी पहुंचे थे. बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के रेवती पुरवा गांव में मंगलवार शाम को जमीनी विवाद में गांव के हंसराज वर्मा की हत्या कर दी गई थी.

भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल और क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी गुरुवार को पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी हरसंभव मदद करने का वादा किया.

गांव से लौटकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अति निर्धन परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मामूली विवाद में जघन्य हत्या होना दुख की बात है. उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस हत्याकांड पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दुख जताया है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बीमारी की वजह से दिल्ली में हैं. उनके निर्देश पर वह पीड़ित परिवार का हाल जानने आए हैं.

उन्होंने कहा पीड़ित परिवार से बात करने पर मालूम हुआ कि अति निर्धन परिवार के मुखिया हंसराज वर्मा की निर्मम हत्या के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नही है. परिवार के पास मात्र चार बिस्वा भूमि है.

मृतक हंसराज की बच्चियों की पढ़ाई सहित अन्य सभी जरूरतों को हम पूरा करेंगे. उन्होंने बताया कि पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को एक लाख रुपए की मदद की गई है. स्वस्थ होने पर प्रदेश अध्यक्ष भी परिवार की सुध लेने पहुंचेंगे.