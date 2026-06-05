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कानपुर में प्रकाश चंद्र गुप्ता हत्याकांड का खुलासा, 18 साल पुराने दोस्त ने बुर्का पहन की हत्या, गहनों पर थी नजर

IPL मैच के फाइनल दिन प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 7:47 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 8:09 PM IST

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कानपुर : नवाबगंज थाना क्षेत्र में कोचिंग संचालक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता की हत्या उनके 18 साल पुराने दोस्त मोहित द्विवेदी ने की थी. मोहित ने 30-31 मई की रात में कोचिंग संचालक के घर पहुंचकर उन्हें मार दिया था.

आरोपी ने डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव को पूछताछ में बताया, कोचिंग संचालक प्रकाश चंद्र गुप्ता गले में पांच लाख रुपये कीमत वाली सोने की चेन और लाखों रुपये का ब्रेसलेट पहनते थे. उसे लेने के मकसद से ही कोचिंग संचालक की हत्या कर दी.

कानपुर में प्रकाश चंद्र गुप्ता हत्याकांड का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat)

साथ में पीते थे शराब : सालों पहले प्रकाश चंद्र गुप्ता व आरोपी मोहित द्विवेदी एक साथ कोचिंग का संचालन करते थे. वह दोनों एक साथ शराब भी पीते थे. आरोपी मोहित ने बीएड, एमए व एलएलबी की डिग्री हासिल कर रखी है और उसने पीजीटी की परीक्षा भी दी थी. आरोपी को अंग्रेजी भाषा की जानकारी भी है.

500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले : पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया, आरोपी जब कोचिंग संचालक के पास पहुंचा था तो उसने बुर्का पहन रखा था. जिससे पुलिस को शक न हो. लेकिन, डीसीपी सेंट्रल की टीम ने 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो टीम के सदस्य आसानी से आरोपी तक पहुंच गए. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

आईपीएल का फाइनल मैच देख रहे थे कोचिंग संचालक: जिस दिन नवाबगंज थाना क्षेत्र में कोचिंग संचालक की हत्या हुई थी. उस दिन वह आईपीएल का फाइनल मैच देख रहे थे. पुलिस आयुक्त ने बताया, आरोपी ने खजुराहो घूमने के दौरान कोचिंग संचालक की सोने की चेन और ब्रेसलेट देखा था. उसी समय से आरोपी की नजरें उन गहनों को लेकर खराब हो गई थीं, तभी आरोपी ने कोचिंग संचालक की हत्या का प्लान बना लिया था.

यह भी पढ़ें : कानपुर में दोस्त ने पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला, बीड़ी और 150 रुपये को लेकर हुआ था विवाद

Last Updated : June 5, 2026 at 8:09 PM IST

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