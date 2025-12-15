ETV Bharat / state

मंत्री की बेटी पांव-पांव कर रहीं नर्मदा परिक्रमा, यात्रा में 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग करेंगी तैयार

प्रहलाद पटेल की बेटी प्रतिज्ञा ने शुरू की नर्मदा परिक्रमा, 2 साल में इस यात्रा के दौरान कैनवास पर उतारेंगी नर्मदा के किनारों का दृश्य.

NARMADA PARIKRAMA 7KM LONG PAINTING
नर्मदा के 1330 किलोमीटर लंबे किनारे नाप लेने की प्रतिज्ञा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 9:38 PM IST

भोपाल: 1330 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत प्रतिज्ञा ने कर दी है. वे इस प्रतिज्ञा के साथ अपनी यात्रा पर निकली हैं कि इस यात्रा में वे 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग तैयार करेगी. 2 साल तक चलने वाली इस परिक्रमा में प्रतिज्ञा नर्मदा के किनारों को जस का तस कैनवास पर उतारेंगी. नर्मदा के तटों की बसाहट. कहीं सुदूर जंगल और नर्मदे हर के जयकारे लगाते परिकम्मावासी तक ये सारे नजारे, ये सारे दृश्य प्रतिज्ञा की परिक्रमा के साथ साथ चलने वाली पेंटिंग का विषय होंगे. प्रतिज्ञा सिंह मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की बेटी हैं.

नर्मदा के 1330 किलोमीटर लंबे किनारे नाप लेने की प्रतिज्ञा

कलाकारों का प्रिय विषय नर्मदा हमेशा से रही है. लेकिन प्रतिज्ञा ने नर्मदा को सिर्फ एक तस्वीर की तरह नहीं देखा. पिता के संस्कार और मां नर्मदा के लिए मिली श्रद्धा की बदौलत प्रतिज्ञा के लिए नर्मदा कभी एक नदी भर नहीं रही. लिहाजा ये तय था कि इस चित्रकार के कैनवास पर नर्मदा सिर्फ एक तस्वीर की तरह नहीं उतरेंगी. उसमें नर्मदा का क्षोभ भी दर्ज होगा और उल्लास भी, आस्था भी दर्ज होगी और सैलाब भी.

प्रहलाद पटेल की बेटी प्रतिज्ञा ने शुरू की नर्मदा परिक्रमा (ETV Bharat)

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की बेटी प्रतिज्ञा सिंह ने अमरकंटक से 1330 किमी लंबी नर्मदा परिक्रमा की आज शुरुआत की है. अमरकंटक में पिता मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके परिजनों के साथ पहले प्रतिज्ञा ने पूजा-अर्चना की और फिर परिक्रमा का विधिवत शुभारंभ किया.

2 साल में तैयार होगी 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग

प्रतिज्ञा सिंह पटेल की यह नर्मदा परिक्रमा केवल परिक्रमा नहीं होगी. ये संदेश भी होगा प्रकृति को बचाने का. और नर्मदा इन चित्रों में अपनी कहानी खुद करेगी. प्रतिज्ञा करीब 2 वर्षों में नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करेंगी और इस दौरान नर्मदा नदी के दोनों तटों के प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृश्य अपने कैनवास पर उतारेंगी.

Prahlad Patel daughter Pratigya
मंत्री की बेटी पांव पांव नाप रहीं नर्मदा (ETV Bharat)

यात्रा का विचार कहां से आया. इस पर प्रतिज्ञा कहती हैं, "मेरे पिता ने नर्मदा परिक्रमा की है और बहुत कठिन व्रत के साथ की है. लेकिन मैं केवल परिक्रमा नहीं करूंगी. इस यात्रा में नर्मदा के हर नक्श को उतारूंगी और प्रयास ये होगा कि मेरी बनाई हर पेंटिग एक संदेश बन सके. नर्मदा को पूजने वाले ये जान सकें कि आस्था का मतलब है जीवन देने वाली नर्मदा को सुरक्षित और स्वच्छ रखना."

अरब सागर के संगम तक पहुंचने की प्रतिज्ञा

प्रतिज्ञा इस यात्रा में अरब सागर के संगम तक पहुंचेगी और पूरी यात्रा के 150 किलोमीटर के दृश्यों को अलग-अलग सेगमेंट में एक किलोमीटर लंबी पेंटिग में उतारेंगी. अमरकंटक, ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए डेढ़ से 2 किलोमीटर तक की पेंटिंग बनाई जाएगी. इस प्रकार पूरी नर्मदा परिक्रमा को लगभग 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग में उतारने की तैयारी है.

Pratigya Singh Narmada Parikrama
प्रहलाद पटेल की बेटी प्रतिज्ञा ने शुरू की नर्मदा परिक्रमा (ETV Bharat)

नेचुरल कलर से नेचर की पेंटिंग

इस यात्रा में प्रतिज्ञा की मामी भी उनके साथ रहेंगी. पेंटिंग से जुड़े उपकरणों और आवश्यक सामग्री के लिए एक विशेष रूप से तैयार मिनी ट्रक के माध्यम से यात्रा की जाएगी. नर्मदा किनारे जहां पहुंचना कठिन होगा, वहां ड्रोन के माध्यम से वीडियो और फोटोग्राफी कराई जाएगी, जिसके आधार पर चित्र बनाए जाएंगे. प्रतिज्ञा ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी पेंटिंग में एक्रेलिक या सिंथेटिक रंगों के बजाय पर्यावरण-अनुकूल पत्थरों, गोंद और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से बने रंगों का उपयोग करेंगी.

प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा सफल हो..पिता की यही कामना

मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि "मध्य प्रदेश में 106 नदियों के उद्गम सुरक्षित रहेंगे, तो स्थिति ये बनेगी कि नदियां बारहमासी होंगी. नर्मदा भी बारहमासी हो जाएगी. बाकी तो जो स्थिति है उसमें संकट है. सबको जागना होगा और एक जुट होकर अपने प्राकृतिक स्रोतों को बचाना होगा. प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा अपनी है. नर्मदा को मां की तरह पूजने वाला ये पिता तो यही चाहेगा कि नर्मदा के पुनर्जीवन के लिए बेटी ने जो संकल्प उठाया है वो पूर्ण हो."

