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बूंदी में 24 को कांग्रेस का प्रदर्शन: प्रहलाद गुंजल बोले, 'अवैध वसूली का करेंगे बड़ा खुलासा'

प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाया कि किसानों को खद के साथ अतिरिक्त सामान खरीदने को मजबूर किया जाता है.

Prahlad Gunjal speaking at the press conference.
प्रेस वार्ता में बात करते प्रहलाद गुंजल (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: आगामी 24 जुलाई को बूंदी जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित कांग्रेस के विशाल प्रदर्शन से पहले बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तानाशाही और किसान विरोधी नीतियों से किसान और आमजन परेशान हैं. गुंजल ने दावा किया कि 24 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट पर होने वाले प्रदर्शन में खाद वितरण के नाम पर हो रही कथित अवैध वसूली और अनियमितताओं से जुड़े बड़े खुलासे करेंगे.

गुंजल ने कहा कि खरीफ सीजन के बीच हाड़ौती का किसान सबसे अधिक संकट झेल रहा है. बाजार में खाद उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को कथित रूप से 'अटैचमेंट' के नाम पर अतिरिक्त सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि खाद वितरण व्यवस्था में भारी अनियमितताएं हैं और किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर चुप नहीं बैठेगी और 24 जुलाई को पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

प्रहलाद गुंजल ने लगाए ये आरोप, देखें वीडियो (ETV Bharat Bundi)

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गुंजल ने कहा कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, बिजली कटौती ने खेती को प्रभावित कर दिया है और सिंचाई के लिए नहरों का पानी अब तक टेल क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण किसान आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा है. उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को होने वाला प्रदर्शन केवल कांग्रेस का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों और आमजन के अधिकारों की लड़ाई है. प्रेस वार्ता में मौजूद बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है. खाद, बिजली और सिंचाई जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के बजाय किसानों को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन किसानों की आवाज को बुलंद करने का माध्यम बनेगा.

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प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष महावीर मीणा ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 24 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल प्रदर्शन, सभा और पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में पहले सभा होगी, उसके बाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचेंगे. प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह, एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर, पीसीसी महासचिव एवं बूंदी प्रभारी डॉ विजेंद्र सिंह सिद्धू, सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह झाला, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, हिंडोली विधायक अशोक चांदना, केशवरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होकर सभा को संबोधित करेंगे.

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