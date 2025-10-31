ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: प्रहलाद गुंजल का दावा- भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस की जीत पक्की

प्रहलाद गुंजल ने अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया. भाजपा पर कोई काम न करने का आरोप लगाया.

कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल
कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 7:25 PM IST

बारां: अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर चरम पर पहुंच गया है. इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल ने क्षेत्र के गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

गुंजल ने कहा, "अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती से जीत रही है. भाजपा के पास जनता के सामने रखने को कुछ नहीं है. बीते दो सालों में भाजपा ने कोई काम नहीं किया है. जनता त्रस्त है और कांग्रेस की ओर रुख कर रही है. यहां की जनता ने मन बना लिया है. 11 नवंबर को मतदान होगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी प्रमोद भाया चुनाव जीतेंगे."

इसे भी पढ़ें- मदन राठौड़ पर प्रहलाद गुंजल का पलटवार, बोले- भाजपा को ठोकर मारकर आया, यह लोग मुझे क्या ज्ञान देंगे

बीजेपी के पास मुद्दा नहीं: चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए गुंजल ने कहा कि कांग्रेस को कोई मुद्दा बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि भाजपा के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है. उन्होंने बताया, "मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से पूछता हूं कि बीते दो साल में भाजपा ने क्या किया? लोग निरुत्तर हो जाते हैं. इससे साफ है कि भाजपा ने गांवों और गरीब कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया. भाजपा के पास जनता के बीच जाकर बताने को कोई ठोस मुद्दा ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस की जीत तय है."

निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर सवाल को गुंजल ने टालते हुए कहा, "नरेश है जो बोल दे, वह बोल दे." जब उनसे पूछा गया कि नरेश मीणा ने उन्हें अपना 'भीष्म पितामह' बताया है, तो गुंजल ने हंसते हुए जवाब दिया, "नरेश है नरेश, कुछ भी बोल सकता है." उन्होंने इस मुद्दे पर 'नो कमेंट्स' कहकर बात को आगे बढ़ा दिया. अंता उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद भाया, भाजपा के उम्मीदवार और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है और 11 नवंबर को वोटिंग होगी. गुंजल के इस दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है.

PRAHLAD GUNJAL
PRAMOD BHAYA
NARESH MEENA
अंता विधानसभा उपचुनाव
