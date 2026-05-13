प्रहलाद गुंजल का बड़ा आरोप: प्रसूताओं की मौत के पीछे ड्रग माफिया, दर्ज हो आपराधिक मुकदमे
कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता भी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की दवा सप्लाई कर रहे हैं.
Published : May 13, 2026 at 5:40 PM IST
कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल और जेके लोन में प्रसूताओं के किडनी फेलियर मामले में प्रसूता की मौत हुई है. कुछ गंभीर रूप से बीमार होकर आईसीयू में भर्ती हैं. इस घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान गुंजल ने कहा कि अगर ये मामला किसी दवा के रिएक्शन से हुआ है, तो जनता को बताना चाहिए कि वो कौन ड्रग माफिया है, जो दवा सप्लाई कर रहा है. सप्लायर और निर्माता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए.
'चिकित्सा मंत्री और सीएम दें इस्तीफा': बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता कोटिया भील सर्कल से पैदल मार्च करते हुए नए अस्पताल पहुंचे. जहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. कांग्रेस नेताओं ने अपने निशाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई नेताओं को लिया. गुंजल ने कहा कि सरकार की संवेदनाएं मर गई हैं. शर्म व हया है, तो चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए. अस्पताल में लोग जीवन बचाने के लिए आते थे, लेकिन अब जीवन बचाने के लिए छोड़कर भाग रहे हैं. ऐसी स्थिति कोटा में हो गई है.
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'आपराधिक मुकदमा दर्ज हो': प्रहलाद गुंजल ने कहा कि भाजपा नेता खबरों के जरिए सबको न्याय दिला रहे हैं. कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मंगलवार को हुए समझौते को अक्षरशः पालना करवानी होगी. कांग्रेस के कोटा संगठन प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज भी आए हैं. हम प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात करके भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे. गुंजल ने कहा कि यह किसी दवा का रिएक्शन से हुआ है, तो कोटा की जनता को बताना चाहिए कि कौन ड्रग माफिया हैं. जो दवा सप्लाई कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता भी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की दवा सप्लाई कर रहे हैं. सप्लायर और निर्माता दोनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए.
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'बेगुनाहों पर हुआ एक्शन': गुंजल ने कहा कि अस्पताल से प्रसूताओं को भेजा जा रहा है, जबकि उनके यूरिन पास नहीं हो रहा है. ऐसे में सरकार से साफ कहना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर हो, अन्यथा जब तक यह सही नहीं हो जाए. इनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती रखा जाए. कोटा में ड्रग माफिया कौन है, किसको पता नहीं है, कौन अस्पताल में करोड़ों रुपए की सप्लाई कर रहा है? मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह भी नहीं बोल रहा है. ड्रग माफिया के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जिन्होंने ऑपरेशन में कैंची तक नहीं पकड़ी, उन पर एक्शन हुआ है. जबकि जिन लोगों ने ऑपरेशन किए हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया है.
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'मामले की न्यायिक जांच हो': पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता के दुखों में उनके साथ खड़े रहे. कांग्रेस नेताओं के साथ मंगलवार को बैठक में जो आश्वासन दिए गए, अगर इन्हें पूरा नहीं किया गया, तो आंदोलन किया जाएगा. प्रशासन की लापरवाही है, मेडिसिन व ड्रग माफिया का कॉकस बना हुआ है. कांग्रेस के साथ हुए समझौते के अनुसार 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए. प्रशासन नहीं संभला, तो कैजुअल्टी बढ़ सकती है. मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए, दोषी लोगों पर एक्शन होना चाहिए. कार्यक्रम में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, क्रांति तिवारी, अनूप ठाकुर, कुशल पाल सिंह पानाहेड़ा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. हालांकि कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्ष विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए.
आईएमए ने डॉक्टरों के निलंबन का जताया विरोध: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ अशोक शारदा का कहना है कि मरीजों की मौत और किडनी फेलियर जैसी घटना है, इसके लिए मरीज के प्रति संवेदना है. इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर सेप्सिस व डीआईसी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इंफेक्शन व एंडोटॉक्सिन प्रभाव, दवा, आइवी फ्लूड या उपकरणों से संक्रमण या संदूषण, ऑपरेशन थिएटर या स्टरलाइजेशन प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी कारण और कॉमन-सोर्स इंफेक्शन हो सकते हैं. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गायनी ऑपरेशन की सर्जरी स्किल के बारे में कोई कमी सामने नहीं आई है. इसके बावजूद डॉक्टर पर कार्रवाई की गई है. आनन–फानन में की गई बर्खास्तगी और निलंबन को वापस लिया जाना चाहिए. इनमें कोटा ब्रांच के अध्यक्ष डॉ दीपक गुप्ता, सेक्रेटरी डॉ अजीत धाकड़, प्रदेश के कोषाध्यक्ष डॉ अखिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष डॉ अमित व्यास व वीरेश बेरीवाल सहित अन्य थे.