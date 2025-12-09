ETV Bharat / state

रियलिटी शो में चमकी रायपुर की प्रज्ञा प्रसाद, 7 महीने की जर्नी को मिली सफलता

रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद केबीसी की हॉट सीट तक पहुंची. प्रज्ञा ने बिग बी के शो में हिस्सा लेने का अनुभव साझा किया.

Pragya prasad on KBC
KBC में चमकी रायपुर की प्रज्ञा प्रसाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 9, 2025 at 7:28 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रतिभाशाली प्रज्ञा प्रसाद ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मंच पर अपनी तेज सोच, ज्ञान और आत्मविश्वास से पूरे देश का दिल जीत लिया. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में शानदार प्रदर्शन कर हॉट सीट तक पहुंचीं और अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देने के साथ ही उनसे उल्टा कई सवाल भी पूछ डाले. छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व का क्षण था. प्रज्ञा ने ईटीवी भारत के संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से खास बातचीत में बताया कि सिलेक्शन की प्रक्रिया कैसी थी, हॉट सीट पर बैठकर कैसा लगा और बिग–बी के साथ संवाद कैसे यादगार बना .

सवाल: कौन बनेगा करोड़पति में जाने की प्रक्रिया क्या होती है?

जवाब: अप्रैल में फोन लाइन खुलती हैं और चैनल हर रात 9 बजे एक सवाल पूछता है, जिसका जवाब 24 घंटे में देना होता है.यही पहला चरण होता है.मेरा दूसरा कॉल एक महीने बाद आया. आईवीआर कॉल जिसमें दो सवाल पूछे गए. तीसरा कॉल भी आईवीआर ही था. इसके बाद मुझे मुंबई ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया. वहां जीके टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 25 मिनट का पर्सनल इंटरव्यू हुआ. तीन महीने बाद केबीसी टीम का मैन्युअल कॉल आया और बताया गया कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है. कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया में 7 महीने लगे और इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता.

पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद से खास बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: कई कॉल आते हैं जो पैसा लेकर एंट्री दिलाने की बात करते हैं, क्या यह सच है?

जवाब: ऐसी कॉल और मैसेज आते हैं, मुझे भी 25 लाख की फर्जी लॉटरी वाले व्हाट्सएप मैसेज आए थे. केबीसी में पैसा कहीं भी शामिल नहीं होता. न रजिस्ट्रेशन में, न ऑडियंस बनने में, न कंटेस्टेंट बनने में.जो भी पैसा या शॉर्टकट की बात करे वह पूरी तरह धोखा है.

सवाल: फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के दौरान क्या महसूस हुआ?

जवाब: यह सबसे कठिन पल होता है.यहां सेकंड नहीं, उसके सौवें हिस्से का फर्क पड़ता है. शुरुआत में दूसरे लोग पहले हॉट सीट पर चले गए, तो मैं निराश हो गई थी. मैंने 3.39 सेकंड में जवाब दिया और जब अमिताभ बच्चन ने मेरा नाम पुकारा, तो मैं भावुक हो गई. अमिताभ जी खुद मुझे हॉट सीट तक लेकर गए और पानी पिलाया. यह मेरे लिए अविस्मरणीय पल था.

सवाल: जब आप हॉट सीट पर बैठीं, उस समय क्या चल रहा था?

जवाब: घर में प्रश्न आसान लगते हैं, लेकिन हॉट सीट पर यह एग्जाम हॉल जैसा दबाव होता है. कई बार 2+2=4 पर भी शक हो जाए . पत्रकार होने की वजह से दिमाग में बहुत सारी खबरें घूमती रहती हैं, यह समझ नहीं आता कि कौन सी चीज कहां पढ़ी देखी और सुनी है, इसलिए याद करना और कठिन लगता है. KBC में जाने का कोई शॉर्टकट नहीं, तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है.

सवाल: आपने बिग–बी पर सवालों की बौछार क्यों कर दी?

जवाब: मैं पत्रकार हूं और पत्रकार सवाल पूछे बिना रह नहीं सकता. मैंने उनसे कहा—“एक पत्रकार आपके सामने हो और बिना सवाल पूछे चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है?” मैंने उनसे 3 सवाल पूछे.

1. केबीसी में मुझे क्यों चुना?

2. बड़े परदे से छोटे पर्दे पर आने का पहला अनुभव कैसा था?

3. क्या जया बच्चन भी आम पत्नियों की तरह शिकायत करती हैं?

अमिताभ जी ने हर जवाब बड़े प्यार, गम्भीरता और ह्यूमर के साथ दिया. उनकी स्वीकार्यता और जीवन का अनुभव सुनना अद्भुत था.

सवाल: केबीसी की टीम और अमिताभ बच्चन के व्यवहार का अनुभव कैसा रहा, कोई यादगार घटना?

जवाब: केबीसी टीम बेहद कॉपरेटिव है, हर कदम पर मदद करती है, और अमिताभ बच्चन का व्यक्तित्व वो अलग ही स्तर का है. ब्रेक में भी दर्शकों से बात करते हैं, हर किसी से जुड़ते हैं, ऊर्जा 30 साल की लगती है. एक घटना मुझे हमेशा याद रहेगी. ब्रेक में मेरी चेयर थोड़ी हिल गई थी. सामने इतने क्रू मेंबर थे, लेकिन अमिताभ जी खुद उठकर मेरी चेयर ठीक करने आए. सदी के महानायक की यह विनम्रता देखकर मैं दंग रह गई.

सवाल: क्या आपने कभी सोचा था कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठेंगी?

जवाब: सामान्य लोग इस बारे में सोच भी नहीं पाते. हम तो सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाकर ही खुश हो जाते हैं.हॉट सीट पर बैठना मेरा सपना था—लेकिन यह सच हो जाएगा, यह मैंने भी नहीं सोचा था. भगवान की कृपा से सपना पूरा हो गया.

