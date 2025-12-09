ETV Bharat / state

रियलिटी शो में चमकी रायपुर की प्रज्ञा प्रसाद, 7 महीने की जर्नी को मिली सफलता

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रतिभाशाली प्रज्ञा प्रसाद ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के मंच पर अपनी तेज सोच, ज्ञान और आत्मविश्वास से पूरे देश का दिल जीत लिया. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में शानदार प्रदर्शन कर हॉट सीट तक पहुंचीं और अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देने के साथ ही उनसे उल्टा कई सवाल भी पूछ डाले. छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व का क्षण था. प्रज्ञा ने ईटीवी भारत के संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से खास बातचीत में बताया कि सिलेक्शन की प्रक्रिया कैसी थी, हॉट सीट पर बैठकर कैसा लगा और बिग–बी के साथ संवाद कैसे यादगार बना .

सवाल: कौन बनेगा करोड़पति में जाने की प्रक्रिया क्या होती है?

जवाब: अप्रैल में फोन लाइन खुलती हैं और चैनल हर रात 9 बजे एक सवाल पूछता है, जिसका जवाब 24 घंटे में देना होता है.यही पहला चरण होता है.मेरा दूसरा कॉल एक महीने बाद आया. आईवीआर कॉल जिसमें दो सवाल पूछे गए. तीसरा कॉल भी आईवीआर ही था. इसके बाद मुझे मुंबई ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया. वहां जीके टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 25 मिनट का पर्सनल इंटरव्यू हुआ. तीन महीने बाद केबीसी टीम का मैन्युअल कॉल आया और बताया गया कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है. कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया में 7 महीने लगे और इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता.

पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद से खास बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: कई कॉल आते हैं जो पैसा लेकर एंट्री दिलाने की बात करते हैं, क्या यह सच है?

जवाब: ऐसी कॉल और मैसेज आते हैं, मुझे भी 25 लाख की फर्जी लॉटरी वाले व्हाट्सएप मैसेज आए थे. केबीसी में पैसा कहीं भी शामिल नहीं होता. न रजिस्ट्रेशन में, न ऑडियंस बनने में, न कंटेस्टेंट बनने में.जो भी पैसा या शॉर्टकट की बात करे वह पूरी तरह धोखा है.

सवाल: फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के दौरान क्या महसूस हुआ?

जवाब: यह सबसे कठिन पल होता है.यहां सेकंड नहीं, उसके सौवें हिस्से का फर्क पड़ता है. शुरुआत में दूसरे लोग पहले हॉट सीट पर चले गए, तो मैं निराश हो गई थी. मैंने 3.39 सेकंड में जवाब दिया और जब अमिताभ बच्चन ने मेरा नाम पुकारा, तो मैं भावुक हो गई. अमिताभ जी खुद मुझे हॉट सीट तक लेकर गए और पानी पिलाया. यह मेरे लिए अविस्मरणीय पल था.

सवाल: जब आप हॉट सीट पर बैठीं, उस समय क्या चल रहा था?

जवाब: घर में प्रश्न आसान लगते हैं, लेकिन हॉट सीट पर यह एग्जाम हॉल जैसा दबाव होता है. कई बार 2+2=4 पर भी शक हो जाए . पत्रकार होने की वजह से दिमाग में बहुत सारी खबरें घूमती रहती हैं, यह समझ नहीं आता कि कौन सी चीज कहां पढ़ी देखी और सुनी है, इसलिए याद करना और कठिन लगता है. KBC में जाने का कोई शॉर्टकट नहीं, तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है.

सवाल: आपने बिग–बी पर सवालों की बौछार क्यों कर दी?