प्रगति पोर्टल नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक: सीएम विष्णुदेव साय
रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में विष्णुदेव साय ने प्रगति पोर्टल के संबंध में प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा इस प्लेटफॉर्म से लोगों को फायदा मिलेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 7:27 AM IST
रायपुर: प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म योजना से देश में 85 लाख करोड़ रुपये की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को गति मिली है. राज्य में 99 राष्ट्रीय अधो संरचना परियोजनाओं में 6.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश छत्तीसगढ़ में हुआ है. 200 मुद्दों में 183 का समाधान हुआ है. प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेस को साकार कर रहा है. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक प्रभावी सेतु के रूप में काम कर रहा है.
प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म
सीएम कहते हैं "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुशासन की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है. आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का सशक्त प्रमाण है जो सुशासन की दिशा में एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करता है."
साय ने कहा कि प्रगति पोर्टल केवल देश की बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा का माध्यम नहीं है. बल्कि यह नए भारत की नई कार्य संस्कृति का उदाहरण है. यह प्लेटफॉर्म मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेस की कार्यशैली को सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है.
"प्रभावी सेतु के रूप में काम कर रहा प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म "
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को विश्वभर में एक आदर्श प्रणाली के रूप में देखा जाता है. इसके पीछे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, समन्वय और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. प्रगति प्लेटफॉर्म केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक प्रभावी सेतु का कार्य कर रहा है.
उन्होंने बताया प्रगति का अर्थ प्रो-एक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है. अर्थात् योजनाओं की पूर्व तैयारी कर उनका समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना. यह प्लेटफॉर्म केवल निगरानी तक सीमित नहीं है. बल्कि शासन प्रणाली में जवाबदेही तय करने, पारदर्शिता बढ़ाने और कार्य संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम है.
सीएम साय ने कहा कि पहले कई परियोजनाओं का शिलान्यास तो हो जाता था, लेकिन उनके पूर्ण होने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होती थी. कई निर्माण कार्य वर्षों तक लंबित रहते थे. योजनाओं में विलंब, प्रशासनिक अड़चनें और विभागीय समन्वय की कमी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू किया गया.
50 से ज्यादा उच्चस्तरीय प्रगति समीक्षा बैठकें
प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री खुद राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के सचिवों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करते हैं. अब तक 50 से ज्यादा उच्चस्तरीय प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं. जिनके माध्यम से लंबित परियोजनाओं, कमजोर प्रदर्शन वाली योजनाओं और आम लोगों से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया है.
"85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मिली गति"
अब तक प्रगति पोर्टल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 3,300 से अधिक परियोजनाओं को गति दी गई है. इसके साथ ही एक देश-एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि और स्वच्छ भारत मिशन सहित 61 योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार किया गया है. बैंकिंग, बीमा, रेरा, जनधन योजना और मातृत्व वंदना सहित 36 क्षेत्रों में शिकायत निवारण व्यवस्था को भी प्रगति डिजिटल पोर्टल के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है.
साय ने कहा कि प्रगति पोर्टल से राज्य की समाधान दर 91 प्रतिशत से ज्यादा रही है. पावर, सड़क परिवहन, रेलवे, कोयला और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लंबित परियोजनाओं की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल किया गया है. सेक्टर के हिसाब से बात करें तो पावर सेक्टर में 24 प्रोजेक्ट का समाधान किया गया. सड़क परिवहन और राजमार्ग के 23 प्रोजेक्ट, रेलवे के 14 प्रोजेक्ट, कोयला सेक्टर के 7 प्रोजेक्ट, स्टील सेक्टर के 9 प्रोजेक्टों का समाधान किया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति पोर्टल केवल देश की बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नए भारत की नई कार्य संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है. यह प्लेटफॉर्म मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की कार्यशैली को सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है.