ETV Bharat / state

पहले चरण के चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, प्रगति मेहता RJD में हुए शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी दांव-पेच तेज हो गई है. बीजेपी नेता प्रगति मेहता ने नाराज होकर अब RJD का दामन थाम लिया है.

Pragati Mehta joined RJD
तेजस्वी के साथ प्रगति मेहता (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 26, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शतरंज का खेल जोरों पर है. राजनीतिक दल जातिगत समीकरण साधने और जीत सुनिश्चित करने के लिए शह-मात की रणनीति अपना रहे हैं. इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक बड़ा दांव खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व नेता प्रगति मेहता को अपनी पार्टी में शामिल कराया है.

प्रगति मेहता की RJD में वापसी: प्रगति मेहता, जो पहले RJD के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, ने कुछ समय पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) और फिर BJP का दामन थामा था. हालांकि, BJP से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब RJD में वापसी की है. RJD नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रगति मेहता को पार्टी की सदस्यता दिलाई.

जमुई में धानुक वोट साधने की रणनीति: प्रगति मेहता अति पिछड़ा समुदाय (EBC) की धानुक जाति से आते हैं और जमुई जिले में उनका खासा प्रभाव माना जाता है. RJD ने जमुई में धानुक समुदाय के वोटों को साधने के लिए प्रगति मेहता को पार्टी में शामिल किया है. जमुई जिले में RJD के वरिष्ठ नेता विजय प्रकाश और जयप्रकाश यादव चुनावी मैदान में हैं, और प्रगति मेहता के आने से पार्टी को इस क्षेत्र में मजबूती मिलने की उम्मीद है.

"यह मेरी घर वापसी है. बिहार के भविष्य और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे RJD की सदस्यता दिलाई. बिहार की जनता बदलाव के मूड में है. जुमलेबाजी वाली सरकार अब जाएगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेज रफ्तार वाली सरकार आएगी."- प्रगति मेहता, आरजेडी नेता

चुनावी रणनीति और जातिगत समीकरण: बिहार विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं. RJD का यह कदम धानुक और अति पिछड़ा समुदाय के वोटों को अपनी ओर खींचने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. प्रगति मेहता के अनुभव और स्थानीय प्रभाव को देखते हुए पार्टी को जमुई और आसपास के क्षेत्रों में मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद है.

बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और सभी दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. प्रगति मेहता का RJD में शामिल होना इस सियासी जंग में एक नया मोड़ ला सकता है.

ये भी पढ़ें:

नीतीश कुमार को बड़ा झटका, RJD में शामिल हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू

'पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना और स्वरोजगार के लिए 5 लाख लोन', तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनाव
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
प्रगति मेहता राजद में शामिल
बिहार में धानुक समुदाय
PRAGATI MEHTA JOINED RJD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.