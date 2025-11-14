प्रगति मैदान ट्रेड फेयर: ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों से बचकर चलें
दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार से 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) शुरू हो रहा है.
नई दिल्ली: प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक चल रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. फेयर के दौरान रोजाना औसतन 60 हजार से 1.5 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद है. ऐसे में राजधानी दिल्ली में कई प्रमुख रास्तों पर भारी ट्रैफिक दबाव रहने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कहा है कि जो लोग ट्रेड फेयर नहीं जा रहे हैं, वे इन रूट्स को अवॉइड करें, जिससे उनकी यात्रा बाधित न हो.
इन मार्गों पर रहेगी भीड़, बचकर चलें
ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में कहा है कि फेयर के चलते प्रगति मैदान के आसपास के रूट्स पर ज्यादा भीड़ रहने की संभावना है, जिनमें- मथुरा रोड,भैरों मार्ग, पुराना किला रोड,शेरशाह रोड, प्रगति मैदान के आसपास रिंग रोड पर भी ज्यादा ट्रैफिक रहने के आसार हैं. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि इन इलाकों से गुजरने वाले लोग Outer Ring Road और Tilak Marg – C Hexagon जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.
ट्रेड फेयर की टाइमिंग:
बिजनेस विजिटर्स 14–18 नवंबर तक रहेगा. इसके बाद 19–27 नवंबर तक सुबह 9:30 से शाम 7:30 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा. ट्रेड फेयर में प्रवेश की बात करें तो ITPO अधिकारी गेट 1 और 9 से प्रवेश करेंगे. मीडिया के लिए गेट 5B निर्धारित किया गया है और आम विजिटर गेट 3, 4, 6 और 10 से ट्रेड फेयर में प्रवेश करेंगे.
ड्रॉप-ऑफ पॉइंट: मथुरा रोड स्थित गेट नंबर- 3, 4 और 6 के सामने सर्विस लेन पर निर्धारित किया गया है.
पार्किंग व्यवस्था को किया गया व्यवस्थित: भीड़ कम करने के लिए पार्किंग व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया गया है. बेसमेंट पार्किंग 1 और 2, भैरों मंदिर पार्किंग के साथ दिल्ली जू पार्किंग में भी लोग वाहन खड़ा कर सकते हैं. प्रदर्शकों और VIP विजिटर्स के लिए अलग पार्किंग की सुविधा भारत मंडपम के नीचे उपलब्ध कराई गई है.
इन सड़कों पर पार्किंग और एंट्री पूरी तरह बंद: मथुरा रोड व भैरों मार्ग पर किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं है. शेरशाह रोड, पुराना किला रोड, भगवांदास रोड और टिलक मार्ग पर विज़िटर वाहनों की एंट्री बंद है.
पैदल यात्रियों के लिए अलर्ट: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मथुरा रोड पर भारी पैदल आवाजाही रहेगी. सुरक्षा के लिए विजिटर्स को फुटओवर ब्रिज का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. बच्चों व बुजुर्गों के साथ आने वालों को अतिरिक्त सावधानी रखने को कहा गया है.
प्रदर्शनी में जाने का सबसे आसान तरीका: ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि अपनी कारें लेकर न निकलें. अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें. सबसे नजदीकी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है. मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से पैदल प्रगति मैदान तक पहुंच सकते हैं. मथुरा रोड और भैरों मार्ग के निर्धारित बस स्टॉप पर उतरकर एंट्री ली जा सकती है.
