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"असंभव को संभव बनाया": पैरा एथलीट प्रगति केशरवानी ने एक पैर के दम पर जीता दुनिया का दिल, बनीं मिसाल

लखनऊ की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी और IIT-BHU एलुमनाई प्रगति केशरवानी को हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया था.

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विश्व रैंकिंग में 28वें स्थान पर लखनऊ की बेटी, अब पैरालंपिक गोल्ड पर है प्रगति की नजर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 7:56 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 8:14 PM IST

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रिपोर्ट- ऋषि मिश्र

लखनऊ: एक पैर की मजबूत इच्छाशक्ति और अटूट हौसले के साथ पैरा टेबल टेनिस की दुनिया में कमाल कर रही लखनऊ की प्रगति केशरवानी ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है. उन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार (2024-25) से नवाजा गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में हुए समारोह में प्रगति को यह सम्मान प्रदान किया.

यह प्रदेश के खेल इतिहास में पहला मौका है, जब किसी टेबल टेनिस खिलाड़ी को इस गरिमामयी पुरस्कार के लिए चुना गया है.

प्रगति केशरवानी: एक पैर के हौसले से जीता रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, पैरा टेबल टेनिस में रचा इतिहास. (Video Credit: ETV Bharat)

इंजीनियरिंग से खेल के मैदान तक: प्रगति केशरवानी जन्म से ही एक पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन इस शारीरिक चुनौती को उन्होंने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. 1991 में लखनऊ में जन्मी प्रगति शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहद मेधावी रही हैं और उन्होंने आईआईटी-बीएचयू से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में वह नेटएप प्राइवेट लिमिटेड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रही हैं और इससे पहले व्याख्याता भी रह चुकी हैं. हालांकि, उनकी असली पहचान और जुनून खेल के मैदान पर पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में निखरा है.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व: प्रगति देश की एकमात्र पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पैरा एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रतिनिधित्व किया है. लखनऊ के विकास नगर स्थित स्टैग पैसिफिक टेबल टेनिस सेंटर में कोच पराग अग्रवाल के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को पार किया. वर्तमान में प्रगति की विश्व रैंकिंग 28 और एशिया रैंकिंग 7 है, जो उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है. हांगझू पैरा एशियन गेम्स 2023 में उन्होंने एकल और महिला युगल दोनों ही स्पर्धाओं में शीर्ष पांच में स्थान हासिल किया था.

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IIT इंजीनियर और पैरा एथलीट: प्रगति केशरवानी ने एक पैर के दम पर जीता दुनिया का दिल. (Photo Credit: ETV Bharat)

लक्ष्य अब पैरालंपिक में गोल्ड मेडल: प्रगति ने मिस्र, थाईलैंड, ब्राजील और स्पेन जैसे देशों में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेकर देश का मान बढ़ाया है. राष्ट्रीय स्तर पर भी वह कई बार स्वर्ण और रजत पदक जीतकर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं. रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिलने पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान सभी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा साबित होगा. प्रगति का अगला लक्ष्य एशियाई खेलों और पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है, ताकि वह दुनिया को अपनी क्षमता दिखा सकें.

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Last Updated : April 8, 2026 at 8:14 PM IST

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