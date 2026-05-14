राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो को कांग्रेस की दो टूक! बलमुचू ने कहा- तीन बार से हो रही हमारी हकमारी
झारखंड में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने झामुमो को आगाह किया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : May 14, 2026 at 4:51 PM IST
रांची: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद झारखंड में अब राजनीति राज्यसभा चुनाव पर केंद्रित हो गई है. महागठबंधन के पास संख्या बल के आधार पर दोनों सीटें जीतने की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमुचू को आशंका है कि झामुमो की कथित चालाकी से भाजपा एक सीट हथिया सकती है.
झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू, जो वर्तमान में राज्य पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी के सदस्य हैं, ने कहा कि हेमंत सोरेन पहली बार कांग्रेस की मदद से ही राज्यसभा पहुंचे थे. उस समय धीरज प्रसाद साहू के साथ हेमंत सोरेन कांग्रेस के समर्थन से चुनाव जीतकर राज्यसभा सांसद बने थे. बलमुचू ने कहा, “हमारी मंशा हमेशा सहयोगी दलों के साथ चलने की रही है, लेकिन सहयोगी दल का व्यवहार कैसा रहा, इस पर कांग्रेस आलाकमान को गंभीरता से विचार करना चाहिए.”
पिछले तीन टर्म में कांग्रेस के साथ हुई हकमारी: बलमुचू
प्रदीप बलमुचू ने आरोप लगाया कि पिछले तीन बार राज्यसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के हक पर डाका डाला है. पहली बार शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजा गया. दूसरी बार सोनिया गांधी से आश्वासन मिलने के बाद भी हेमंत सोरेन ने महुआ माजी के नाम की घोषणा कर दी. तीसरी बार सरफराज अहमद को गांडेय से इस्तीफा दिलवाकर अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए राज्यसभा भेजा गया.
बलमुचू ने कहा, “आप (झामुमो) तीन बार हमारी जगह गए, जबकि उस समय संख्या बल के हिसाब से एक सीट महागठबंधन और एक भाजपा के पास जाती. अब तो स्थिति पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में है.”
“झामुमो सिर्फ एक सीट का हकदार, दूसरी पर कांग्रेस का हक”
प्रदीप बलमुचू ने विधायकों की संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि झामुमो अपने उम्मीदवार के लिए 29 वोट सुरक्षित रखना चाहेगा, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 5-6 सरप्लस वोट बचेंगे. वहीं कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं. उन्होंने जोर देकर कहा, “झामुमो सिर्फ एक राज्यसभा सीट का हकदार है. दूसरी सीट पर कांग्रेस का पुख्ता दावा है.”
झामुमो की चालाकी से भाजपा को सीट मिलने का डर
कांग्रेस नेता ने आशंका जताई कि झामुमो अपनी राजनीतिक चालाकी से भाजपा को एक सीट गिफ्ट कर सकता है. “इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है. ये अपनी चालाकी के चलते भाजपा के उम्मीदवार को जिता सकते हैं,”
झामुमो के स्टैंड पर सवाल, असम-बंगाल का उदाहरण दिया
बलमुचू ने झामुमो के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि गठबंधन का सहयोगी होने के बावजूद झामुमो का स्टैंड कई बार शंका पैदा करने वाला रहा है. असम में भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई थी, लेकिन झामुमो के मैदान में उतरने से कांग्रेस को 18 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. बंगाल में झामुमो तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करती है. उन्होंने पूछा, “झामुमो को केंद्र की राजनीति से क्या लेना-देना?”
गठबंधन में कांग्रेस की अनसुनी, CM पर दबाव की मांग
प्रदीप बलमुचू ने कहा कि महागठबंधन सरकार में कांग्रेस की बात नहीं सुनी जा रही है. उन्होंने प्रदेश नेतृत्व पर भी नाराजगी जताई कि वह राज्यसभा सीट के मुद्दे पर सही ढंग से दबाव नहीं बना पा रहा. बलमुचू ने कहा कि “मुख्यमंत्री झामुमो के हैं, उन पर दबाव ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है,” उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बिना बताए दिल्ली जाने और पीएम से मुलाकात की तस्वीर जारी होने का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटनाएं गठबंधन पर संदेह पैदा करती हैं. बलमुचू ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इन सभी मुद्दों से अवगत करा दिया है.
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