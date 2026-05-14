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राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो को कांग्रेस की दो टूक! बलमुचू ने कहा- तीन बार से हो रही हमारी हकमारी

रांची: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद झारखंड में अब राजनीति राज्यसभा चुनाव पर केंद्रित हो गई है. महागठबंधन के पास संख्या बल के आधार पर दोनों सीटें जीतने की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमुचू को आशंका है कि झामुमो की कथित चालाकी से भाजपा एक सीट हथिया सकती है.

झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचू, जो वर्तमान में राज्य पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी के सदस्य हैं, ने कहा कि हेमंत सोरेन पहली बार कांग्रेस की मदद से ही राज्यसभा पहुंचे थे. उस समय धीरज प्रसाद साहू के साथ हेमंत सोरेन कांग्रेस के समर्थन से चुनाव जीतकर राज्यसभा सांसद बने थे. बलमुचू ने कहा, “हमारी मंशा हमेशा सहयोगी दलों के साथ चलने की रही है, लेकिन सहयोगी दल का व्यवहार कैसा रहा, इस पर कांग्रेस आलाकमान को गंभीरता से विचार करना चाहिए.”

कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू (ETV Bharat)

पिछले तीन टर्म में कांग्रेस के साथ हुई हकमारी: बलमुचू

प्रदीप बलमुचू ने आरोप लगाया कि पिछले तीन बार राज्यसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के हक पर डाका डाला है. पहली बार शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजा गया. दूसरी बार सोनिया गांधी से आश्वासन मिलने के बाद भी हेमंत सोरेन ने महुआ माजी के नाम की घोषणा कर दी. तीसरी बार सरफराज अहमद को गांडेय से इस्तीफा दिलवाकर अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए राज्यसभा भेजा गया.

बलमुचू ने कहा, “आप (झामुमो) तीन बार हमारी जगह गए, जबकि उस समय संख्या बल के हिसाब से एक सीट महागठबंधन और एक भाजपा के पास जाती. अब तो स्थिति पूरी तरह महागठबंधन के पक्ष में है.”

“झामुमो सिर्फ एक सीट का हकदार, दूसरी पर कांग्रेस का हक”

प्रदीप बलमुचू ने विधायकों की संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि झामुमो अपने उम्मीदवार के लिए 29 वोट सुरक्षित रखना चाहेगा, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 5-6 सरप्लस वोट बचेंगे. वहीं कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं. उन्होंने जोर देकर कहा, “झामुमो सिर्फ एक राज्यसभा सीट का हकदार है. दूसरी सीट पर कांग्रेस का पुख्ता दावा है.”