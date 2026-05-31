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मिर्जापुर में प्रधान के बेटे की धारदार हथियार से हत्या; वारदात के बाद आरोपी फरार, भारी पुलिस बल तैनात

मिर्जापुर : कछवां थाना क्षेत्र के विदापुर गांव में ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. आरोप है कि गांव में दो दिन पहले एक युवती की शादी थी. शादी की जिम्मेदारी प्रधान के बेटे को सौंपी गई थी.

सदर सीओ मुनेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

आरोप है कि इससे नाराज होकर गांव के कुछ लोगों ने टेंट कर्मचारियों से मारपीट की गई थी. जिसके बाद आरोपियों ने प्रधान के बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले में घायल प्रधान के बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई. तनाव को देखते हुए गांव में कई थानों की फोर्स तैनात की गई है.

जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर कछवां थाना क्षेत्र के विदापुर गांव में प्रधान के बेटे की मौत से गांव में तनाव का माहौल है. जिसको देखते हुए पांच थाने की फोर्स तैनात कर दी गई है. सदर सीओ मुनेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मुन्ना के यहां बारात आई थी, जिसकी जिम्मेदारी प्रेम शंकर निभा रहा था.

उन्होंने बताया कि इसी से नाराज होकर संदीप और उसके पिता ने मारपीट की थी. जिसमें प्रेमशंकर घायल हो गए थे. इलाज के दौरान प्रेमशंकर की मौत हो गई है. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है. गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.