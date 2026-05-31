मिर्जापुर में प्रधान के बेटे की धारदार हथियार से हत्या; वारदात के बाद आरोपी फरार, भारी पुलिस बल तैनात
सदर सीओ मुनेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 11:14 PM IST
मिर्जापुर : कछवां थाना क्षेत्र के विदापुर गांव में ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. आरोप है कि गांव में दो दिन पहले एक युवती की शादी थी. शादी की जिम्मेदारी प्रधान के बेटे को सौंपी गई थी.
आरोप है कि इससे नाराज होकर गांव के कुछ लोगों ने टेंट कर्मचारियों से मारपीट की गई थी. जिसके बाद आरोपियों ने प्रधान के बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले में घायल प्रधान के बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई. तनाव को देखते हुए गांव में कई थानों की फोर्स तैनात की गई है.
जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर कछवां थाना क्षेत्र के विदापुर गांव में प्रधान के बेटे की मौत से गांव में तनाव का माहौल है. जिसको देखते हुए पांच थाने की फोर्स तैनात कर दी गई है. सदर सीओ मुनेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मुन्ना के यहां बारात आई थी, जिसकी जिम्मेदारी प्रेम शंकर निभा रहा था.
उन्होंने बताया कि इसी से नाराज होकर संदीप और उसके पिता ने मारपीट की थी. जिसमें प्रेमशंकर घायल हो गए थे. इलाज के दौरान प्रेमशंकर की मौत हो गई है. फिलहाल घटना की जांच की जा रही है. गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. जल्द ही गिरफ्तार कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.
परिजनों के मुताबिक, विदापुर गांव की प्रधान सावित्री देवी अपने परिवार के साथ रहती हैं. परिजनों का आरोप है कि प्रेम शंकर को गांव के मुन्ना ने अपनी बेटी की शादी (29 मई) की जिम्मेदारी दी थी. आरोप है कि इस बात से मुन्ना के पट्टीदार संदीप नाराज था.
परिजनों का आरोप है कि दो दिन पहले शुक्रवार को बारात आई थी. आरोपियों ने रिश्तेदारों के साथ पहुंचकर ग्राम प्रधान के बेटे और परिजनों से मारपीट की थी. बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया था.
आरोप है कि शादी के बीच आरोपियों ने प्रधान के बेटे प्रेम शंकर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने पर प्रेम शंकर को वाराणसी अस्पताल रेपर किया गया था, जहां इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई. जिससे गांव में तनाव का माहौल हो गया.
दो लोगों की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस मामले में कछवा पुलिस ने आरोपी संदीप और उसके पिता बुद्धू समेत 6 पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
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