लखनऊ में प्रधानों का प्रदर्शन, पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग, डिप्टी सीएम ने मिठाई खिलाकर पानी पिलाया
प्रदेशभर से पहुंचे ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 3:25 PM IST
लखनऊ : अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन, उत्तर प्रदेश के बैनर तले पंचायत प्रतिनिधियों ने सोमवार को जीपीओ पार्क में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. “लोकतंत्र बचाओ, पंचायत बचाओ” के नारे के साथ प्रदेशभर से पहुंचे ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई.
प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मिठाई खिलाकर पानी पिलाया. उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी लिया. उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगी.
अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. भारतीय संविधान के भाग-9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243-E और 243-K पंचायत चुनावों को समयबद्ध तरीके से कराने की संवैधानिक गारंटी देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार समय से चुनाव नहीं कराती और पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त करती है, तो यह लोकतंत्र और ग्राम स्वराज की अवधारणा के खिलाफ होगा.
उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाकर नौकरशाही के माध्यम से पंचायतों का संचालन करना ग्रामीण जनता के मताधिकार का सीधा हनन है. संगठन की मांग है कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं और किसी भी स्थिति में पंचायतों पर बाहरी प्रशासक न बैठाए जाएं. संगठन ने यह भी मांग उठाई कि यदि किसी कारणवश चुनाव में देरी होती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देते हुए कार्यवाहक प्रशासक घोषित किया जाए.
प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान और पंचायतों के अधिकारों की रक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की पहली इकाई हैं और उन्हें कमजोर करना संविधान की आत्मा पर प्रहार होगा. धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने “पंचायतों पर प्रशासक नहीं चलेगा”, “लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे” और “ग्राम स्वराज हमारा अधिकार” जैसे नारे लगाए. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
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