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लखनऊ में प्रधानों का प्रदर्शन, पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग, डिप्टी सीएम ने मिठाई खिलाकर पानी पिलाया

प्रधानों ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन, उत्तर प्रदेश के बैनर तले पंचायत प्रतिनिधियों ने सोमवार को जीपीओ पार्क में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. “लोकतंत्र बचाओ, पंचायत बचाओ” के नारे के साथ प्रदेशभर से पहुंचे ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मिठाई खिलाकर पानी पिलाया. उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी लिया. उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगी. अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. भारतीय संविधान के भाग-9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243-E और 243-K पंचायत चुनावों को समयबद्ध तरीके से कराने की संवैधानिक गारंटी देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार समय से चुनाव नहीं कराती और पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त करती है, तो यह लोकतंत्र और ग्राम स्वराज की अवधारणा के खिलाफ होगा.