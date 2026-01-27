ETV Bharat / state

हमीरपुर में आपसी विवाद में हुई फायरिंग, एक को लगी गोली; ग्रामीणों ने हमलावरों को दबोचा

हमीरपुर: जिले के एक गांव में लगे तीन दिवसीय मेला और रामलीला मंचन कार्यक्रम में फायरिंग की गई. घटना में एक युवक को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. वहीं, घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने दो हमलावरों को धर दबोचा और जमकर पीट दिया. दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया. यह घटना राठ थाना क्षेत्र के परा गांव में सोमवार रात की है.

क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि गोली लगने से घायल युवक पृथ्वीराज राजपूत पुत्र मुन्नीलाल निवासी गांव परा को झांसी रेफर किया गया है. युवक ग्राम प्रधान जौहर सिंह राजपूत का भतीजा है. घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है.

राठ कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि परा गांव में मेला चल रहा था. बल्लाय गांव निवासी प्रदीप परा गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो बाद में हिंसक हो गया.

घायल के पिता मुन्नीलाल निवासी परा की तहरीर पर प्रदीप, दिलीप, श्रीकांत तीनों सगे भाई निवासी बल्लाय, थाना खरेला सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दो आरोपियों को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया था.

कैसे चली गोली: ग्रामीणों ने बताया कि परा गांव में 26 जनवरी से तीन दिवसीय मेलाऔर रामलीला का मंचन होता है. सोमवार रात को रामलीला की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान गांव के बाहर से आए करीब एक दर्जन लोगों का ग्राम प्रधान से विवाद हो गया.