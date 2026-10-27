ETV Bharat / state

भराड़ीसैंण: विधानसभा सत्र के पहले ही दिन भारी हंगामा, जंगलचट्टी पर प्रदर्शनकारियों ने रोका रास्ता

प्रधान संगठन और यूकेडी सरकार पर मुखर ( Photo-ETV Bharat )

गैरसैंण: भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही विरोध प्रदर्शनों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दीं. विधानसभा पहुंचने वाले मुख्य मार्ग पर जंगलचट्टी की बैरिकेडिंग के पास प्रधान संगठन, उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) और स्वराज अभियान से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर विरोध जताया और विधानसभा की ओर जाने वाला रास्ता बाधित कर दिया. इसका असर विधानसभा पहुंचने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों पर भी पड़ा. कई लोगों को मौके पर लगे जाम के कारण आगे बढ़ने में परेशानी हुई. लगातार वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया.

इन मुद्दों पर मुखर प्रदर्शनकारी: विधानसभा सत्र के पहले दिन जंगलचट्टी में हुए प्रदर्शन के दौरान अलग-अलग संगठनों ने सरकार के सामने अपने मुद्दे रखे. किसी ने ग्राम प्रधानों की मांगें पूरी नहीं होने का सवाल उठाया, तो किसी ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग दोहराई. वहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा सत्र की अवधि केवल दो दिन रखे जाने पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए. इन प्रदर्शनों के चलते सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा जाने वाले मार्ग पर दबाव बढ़ गया और मौके पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होती दिखाई दी.